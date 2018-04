A solymászok is segítik a madármentést

Az együttműködésnek köszönhetően a solymászok ezután a Madárkórház Alapítvány madármentő, gyógyító, megelőző, állatvédelmi, természetvédelmi, oktató-nevelő tevékenységét elismerik, koncepciójával, módszereivel egyetértenek, szakembereinek véleményét ezen témakörökben figyelembe veszik. A Magyar Solymász Egyesület tagjai a madarak mentésében – különösen ragadozómadarak tekintetében – partnerként működnek majd együtt a Madárkórház Alapítvánnyal.

Az együttműködési megállapodást a madárkórház részéről dr. Déri János igazgató, a Magyar Solymász Egyesület részéről pedig Prágay István elnök írta alá.

Az aláírás után közösen szabadon engedtek két, sérüléseiből felgyógyult egerészölyvet is.

Fotó: Konyhás István

Régi hagyományok

A solymászatnak, mint az egyetlen természetközeli és fenntartható hagyományos vadászati módnak, régmúltba visszanyúló hagyománya van hazánkban is. Az egyesület egyik legfontosabb feladata a solymászat és a szervezett solymászok érdekvédelme vadászati és természetvédelmi kérdésekben. A Magyar Solymász Egyesület segít tagjainak a természetes élőhelyekről történő vadászmadár-beszerzésben (héja és karvaly esetében), valamint koordinálja a hazai solymászati célú ragadozómadár-tenyésztést.

A Magyar Solymász Egyesület tagja a világ legnagyobb nemzetközi solymászszervezetének, az International Association for Falconry and Conservation of Birds Of Prey-nek (IAF) és a C.I.C. ragadozómadár munkacsoportjának. Az egyesület tagjai aktívan részt vesznek a hazai ragadozómadár-védelemben. A magyar solymászat 2010-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökségek nemzeti listájára is.

– Konyhás István | Madárkórház Alapítvány –

