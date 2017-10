A Simpson család is aggódik Puerto Ricóért

A 29. évadához érkezett animációs sorozatban a tíz napja pusztító Maria hurrikán miatt szinte teljesen áram nélkül maradt és ivóvízben is szűkölködő, Egyesült Államokhoz tartozó szigeten kialakult válsághelyzetre hívták fel a figyelmet – számolt be róla hétfőn a The Daily Telegraph.

Az Egyesült Államokban a hétvégén bemutatott epizód végén jelent meg egy állókép, amelyen a Simpson család egy Puerto Ricó-i zászlót tart. A képen Lisa könnyes szemmel jelenik meg, Marge pedig egy táblát tart UNIDO-felirattal. Egyúttal az is látható, hogy hová kell eljuttatni a pénzadományokat.

A Simpson család producere, James L. Brooks a vetítés előtti Twitter-üzenetében arról írt, hogy a rajzot David Silverman, az animációs sorozat egyik alkotója rajzolta “lehetetlen” rohamtempóban, hogy még időben az epizód végére tudják illeszteni.

