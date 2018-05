A sasfészekbe utaznak a Gladiátorok

A tabella élére törnének a cívisvárosiak következő meccsükön a másodosztályban, ráadásul jó eséllyel pályáznak erre a pozícióra. Sorozatban három találkozón hagyhatták el a pályát győztesen, ebből az utóbbi kettőn 35-nél is nagyobb különbségű győzelmet arattak. A Gladiators talán legnagyobb fegyvere a passzjáték lett az elmúlt időszakban. Molnár Gábor kedvenc célpontjává Boruzs Kevin vált, aki jelen állás szerint a legjobb formában lévő elkapó, hiszen 8 touchdownt ért el eddig a szezonban. Emellett a futójáték is javulóban van. Ezt Roják Richárd legutóbbi teljesítménye is jól mutatja, mivel 11 megiramodással, 143 yardot és egy touchdownt hozott össze. Ráadásul a védelem is egyre jobb formába lendül, mindössze 23 pontot engedett, amellyel a második helyen állnak a Gladiátorok a tabellán.

A TD Store Eagles 2 játéka is folyamatosan fejlődik. Ezt bizonyítja a Miskolc Renegades elleni győzelmük is, amely az első volt ebben a szezonban. A Sasok másodikszámú csapata főként fiatalokat szerepeltet, ezzel szeretnének minél több rutint szerezni számukra, hogy az U19-es bajnokságban helyt álljanak ősszel, illetve hogy az első osztályban szereplő alakulatnak legyen minőségi utánpótlása.

„Mindig nehéz két hét alatt két meccset játszani” – mondta Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője. – „Az utazás sem könnyíti meg a dolgunkat. Szerencsére a keretünk nagy, bírni fogjuk a terhelést. Az Eagles-től arra számítok, hogy a játékosaik mindent bele fognak adni. Jó iramú, sportszerű meccset várok. Ha megfelelő a vezetés minden egyes mérkőzésen szerepet kapnak az újoncok és a juniorok. Ez a jövőbeli eredményességünk egyik fontos része. Meccsszituációban kell tapasztalatot szerezniük.”

A TD Store Eagles 2-Gladiators összecsapás május 20-án, 15 órától lesz Fóton, a Balogh Sándor Sporttelepen.

