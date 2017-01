A rozsdás busz gyanús lehet

Több hajdú-bihari busztársaság fennakadt ősszel a megyei kormányhivatal ellenőrzésén. Decemberi értesülésünket közigazgatási szerv még akkor megerősítette.

A Napló megtudta: összesen öt vállalkozás esetében indult vizsgálat, ebből egy zárult le, négy még folyamatban van. A legtöbbször hibás fékberendezést, illetve futóművet találtak a járművekben.

Más forrásaink szerint ebben olyan buszos vállalkozások is érintettek, amelyek a piaci ár alá kínálva gyermekcsoportokat is utaztatnak. E szempont sok iskola számára, különösen ott, ahová többségében szegény családok gyermekei járnak, húsbavágó. E járművek gyakran régi, illetve egyre gyakrabban külföldről behozott autóbuszok. Forrásaink szerint ezek között akadnak, amelyekkel a műszaki vizsgán elnézőbbek.

December elején, amikor munkatársunk arról értesült, hogy több megyei buszos vállalkozás is megbukott a megyei kormányhivatal vizsgálatán, nem sejtettük, hogy hetekkel később két buszszerencsétlenség történik. Még a látszatát is szeretnénk elkerülni, hogy összefüggésbe hozzuk az esetekkel a debreceni Grand Tours utazási iroda december 17-én Mezőkeresztes térségében bekövetkezett balesetét, amiben öten vesztették életüket, pláne a péntek éjjeli olaszországi buszbalesetet. A történtek után viszont nem indokolatlan az árulkodó jelekről írni, ami alapján sejthető, hogy nem jó vállalkozással szerződtek az utazásra.

Főként, hogy sok szülő valóságos lélekvesztőként írja le a járműveket, amivel időnként utaznak óvodás, iskolás gyermekeik. Nem véletlenül: a szemmel láthatóan is leharcolt járműveket olcsóbban ki lehet bérelni. Ám nyilvánvalóan a piaci kínálat találkozik az igényekkel, s a tanárok is a lehető legpénztárcakímélőbben igyekeznek lebonyolítani egy-egy kirándulást.

A kor semmit sem jelent

A kormányhivatal érdeklődésünkre azt írta, az ellenőrzéseken főként közlekedésbiztonsági szempontok alapján a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Amikor buszt műszaki vizsgálatra rendeltek be, annak oka gyakran hibás fékberendezés, futómű, kopott, sérült gumiabroncs, jelentős korrózió, nem megfelelő világítás és jelzőberendezés. Arra a kérdésünkre, hogy jellemzően milyen típusú, korú buszoknál találtak hiányosságokat, azt közölték, idősebb és fiatalabb járművekkel egyaránt akadnak problémák, rámutatva, hogy a járművek állapotából és korából nem lehet egzakt következtetéseket levonni.

A gondok nem is abból adódnak, hogy nincs a járműveknek műszaki vizsgájuk. Hanem abból, hogy az ezt tanúsító iratot úgy kapják meg, hogy nem felelnek meg az előírásoknak. Forrásaink szerint gyakran nem is a megyében vizsgáztatnak le egyes buszokat – már ha egyáltalán jár műszaki állomáson a jármű –, ahol nyitvatartási időn túl fogadják a tulajdonosokat. Ha például kívülről is látszik, hogy a busz rozsdás, azt lehet sejteni, hogy valószínűleg nem szabályosan kapott engedélyt – magyarázta egy informátorunk.

A hvg.hu hétfőn nem mulasztott el emlékeztetni a személyszállítási üzletág válságára. A tapasztalt, nyelveket beszélő sofőrök többsége ugyanis külföldön, jóval több pénzért vezet autóbuszt, idehaza pedig munkaerőhiány alakult ki. Így előfordulhat, hogy reggel gyakorlatlan sofőr esik be a volán mögé.

Megkerestük dr. Hajnal Zsoltot, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének elnökét is, aki elmondta: tapasztalataik szerint előfordul, hogy a buszsofőrök nincsenek bejelentve, ekkor a tachográfot sem igénylik meg. Ez azért gond, mert így nem ellenőrizhető, betartják-e az előírt pihenőidőt. Ez lehet fontos árulkodó jel, illetve hosszabb út esetén ha kettő helyett egy sofőr megy a járművel.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha lehetőség van rá, akkor a szerződéskötés előtt érdemes a buszt megtekinteni, akár valamelyik szülőnek is.

HBN–SZZSL

A KRESZ szerint…

A KRESZ értelmében az olyan buszokban nem kell magukat bekötniük az utasoknak, amelyek lakott területen belül, vagy külterületen kívül menetrend szerinti járművek, álló utasokat is szállíthatnak. Az iskolák által igénybe vett buszok viszont nem menetrend szerintiek. A KÖHÉM-rendelet nem írja elő kötelezően minden egyes buszra a biztonsági övet. Ha ugyanis az nincs, elég a kellő szilárdságú, szintén előre néző ülés megfelelő kialakítású támlája, vagy megfelelő szilárdságú és kialakítású védőfal, illetőleg védőkorlát. A biztonsági övvel felszerelt buszokon viszont be kell kapcsolni az övet.

