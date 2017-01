A rózsaszínbe csomagolt sütemény finomabb?

Vásárlás során sokan nem gondolnak arra, hogy a gyártók tudatosan veszik rá őket a termékek kiválasztására. Dr. Soós Mihály, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara Marketing és Kereskedelem Intézetének adjunktusa a választást befolyásoló érdekességekről beszélt a Naplónak.

Sokan nem is tudják, hogy a zene üteme mekkora szereppel bír

Soós Mihály

– Az esetek többségében az emberek a bolti polcok előtt döntik el, hogy mit tesznek a kosárba. A termékekről maximum 90 másodperc alatt hozunk döntést, de előfordul, hogy ez az idő 5 másodpercnél is rövidebb. Az üzletekben több ezer inger ér, ezek nagy része vásárlásra ösztönöz. Minél több érzékszervünkre hatnak egy időben, annál hatékonyabban kommunikál a tudatalattinkkal – mondta el a szakember.

Zene, illat, színek

– Sokan nem is tudják, hogy a zene üteme mekkora szereppel bír. Az olcsóbb üzletekben gyorsabb zene szól, arra sarkalva, hogy hamar végezzünk. A nagyobb áruházakban lassabb, mivel az a cél, hogy több időt töltsünk ott, és többet vásároljunk. Az illatoknak is nagy szerep jut, de vigyázni kell, mivel mindenkire másképp hatnak. Az azonban biztos, hogy egy narancs illatú kasszánál kevesebb a reklamáció. Ami pedig még meglephet, hogy általában a frissen sült péktermékek illatát aromaként juttatják a levegőbe, szóval nem a valósat érezzük. A színekre ösztönösen reagálunk, ezzel pedig a gyártók szeretnek játszadozni – osztotta meg.

Mit jelentenek a színek?

Összesen három alapszín van, a piros, a kék és a sárga. Ezekből aztán ki lehet keverni a többit. Az örömhöz vibráló, telített színek társulnak, míg a bánathoz a sötéteket kapcsolják.

A fehérnek pozitív és negatív jelentése is van, így asszociálhatunk a tisztaságra és az egyszerűségre, de az elszigeteltségre és az ürességre is. A fekete éppen ilyen, jelenthet veszélyt, gyászt, egyszersmind kifinomultságot és eleganciát is. A sárga megosztó, hiszen növelheti az emberek önbecsülését meg a munkakedvét, de irigységet és gyengeséget is sugározhat. A narancssárga egyaránt utalhat izgatottságra, lelkesedésre, de az éretlenség jele is lehet, ugyanakkor bizonyítottan növeli az étvágyat. A pirosról és a vörösről sokaknak a szerelem és a szenvedély ugrik be, de a harag és a feszültség színe is. Emellett növeli a pulzusszámot, gyorsítja a légzést, és éhségérzetet okoz. Utolsó ilyen megosztó szín a lila, ami egyszerre sugallhat jólétet és luxust, egyben elzárkózást és pökhendiséget.

– A nem megosztó színek közé tartozik a barna – folytatta –, amiről a stabilitás és a megbízhatóság juthat eszünkbe. A rózsaszín a romantika és a nőiesség színe, csökkenti a félelemérzetet. A rózsaszínbe csomagolt süti pedig ízletesebbnek hat. A zöldről a természetesség ugrik be sokunknak, az egészségügy és a pénzügyi szektor kedvelt színe. A legkedveltebb a világon a kék, ami a békesség, a koncentráció és az állandóság színe. Emiatt a multik is előszeretettel alkalmazzák.

Soós Mihály egy tesztről is beszélt, amit az egyetemen végeztek el. – Azt vizsgáltuk, hogy miként befolyásolja a termékek vagy a csomagolások színe az ízérzékelést. Sötétbarna, piros, sárga és kék pohárban szolgáltuk fel ugyanazt a kávét, ízesítés nélkül. Az eredmény pedig az lett, hogy a sötétbarna pohárban lévő kávét nagyon erősnek, a pirosban felszolgáltat gazdag aromájúnak, a sárgába töltöttet kifejezetten gyengének, míg a kéket átlagosnak találták a fogyasztók – mutatott rá az adjunktus.

– Balogh Réka –

Ételfotózás: ami mögötte van

Manapság a közösségi háló nagy részét kitöltik az ételfotók.

– Az egyik hírportál összegyűjtött pár olyan trükköt, amivel a reklámokban szereplő képeket még szemléletesebbé teszik. Néha pezsgőtablettákat tesznek a pezsgőspoharakba, hogy több buborék legyen bennük, a krumplipüré pedig jó szolgálatot tesz a fagyi reklámokban, ugyanis az nem olvad el. A gyümölcsökre sokszor hintőport szórnak, hogy ne csillogjanak, de borítottak már be tortát zománcfestékkel is, végül pedig borotvahabbal díszítették fel tejszínhab helyett. Volt olyan fotós, aki motorolajban pácolta a húst, és fekete cipőpasztát kent rá, az élethűbb hatásért – jegyezte meg Soós Mihály.

