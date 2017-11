A robotikát a tantervbe is be akarják illeszteni

Páratlan együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá csütörtökön az Epreskerti Általános Iskolában az intézmény igazgatója, Szabó Gyula és a National Instruments Hungary Kft. ügyvezetője, Ábrahám László. Ennek értelmében jövő szeptemberig kidolgozzák, hogyan illeszthető be a robotika az utolsó két évfolyam tantervébe, amivel a tanulók továbbtanulási, majd munkába állási esélyeit növelhetik.

Többet tanulják, mint máshol

Legközelebb Tiszaújvárosban oktatnak emelt szintű informatikát általános iskolában, így az Epreskerti a maga nemében egyedülálló a Tiszántúlon. Ez azt jelenti, hogy az első három évfolyamban hetente egy, negyediktől ötödikig kettő, hatodiktól 4 órában tanulják a tantárgyat a gyerekek. Emellett angol és német nyelvoktatást is kapnak – mondta el a Naplónak Szabó Gyula. Kiemelte, hogy a nyolcadikosok ECDL-vizsgát tehetnek számítógépes, illetve online alapismeretekből, szövegszerkesztésből valamint prezentációkészítésből, amiről tanúsítványt kapnak. Ez a diákok 70 százalékának sikerülni is szokott. Azután könnyen felvételt nyernek az informatikában legerősebb középiskolákba is.

Fotó: Matey István

Ábrahám László szerint az iskolában folyó informatikai képzés példamutató, így örömmel vették az együttműködési szándékot, melynek első lépése a 700 ezer forint értékű adomány átadása. A cég mentorprogramjával 128 intézmény 4 ezer diákját segíti, de először merült fel a Labwiew program tantervbe integrálása.

HBN-ÉP

