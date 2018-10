A rendőrség is ott van a Mihály-napi vásáron

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság több szakterületen szolgáló munkatársa várja a rendőri munka, illetve a határvadász-képzés iránt érdeklődőket – áll a közleményben.

A Cívis Közterületi Támogató Alosztály jóvoltából megtekinthetőek a rendőrség fegyverzeti felszerelései. A bűnmegelőzési osztály munkatársai hasznos vagyonvédelmi és az áldozattá válás elkerülésére szolgáló tanácsokkal látják el az odalátogatókat, akiknek lehetősége nyílik kerékpárjaikat a „Bikesafe” vagyonvédelmi programban regisztrálni.

A közlemény szerint a programokat a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága KRESZ-teszttel és „részegszemüveggel” is színesíti, valamint hasznos baleset-megelőzési tanácsokat adnak.

A határvadász-képzés iránt érdeklődők a vásárban találkozhatnak a megyei rendőr-főkapitányság toborzócsoportjával is. A rendőrök a jelentkezés és a képzés feltételeiről tájékoztatják az érdeklődőket, akik a hivatással kapcsolatos kérdéseikre is választ kapnak. A konkrét elhatározás esetén jelentkezési egységcsomagot is átadnak a toborzók, amelyet a jelentkező később kitöltve be tud adni a rendőrségre.

A határvadász-képzéssel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, valamint a megye valamennyi rendőrkapitányságának, rendőrőrsének munkatársaihoz érdemes fordulni, de a rendőrség honlapján is megtalálnak minden fontos információt a jelentkezéshez.

Hétvégén rendezik az őszi vásárt Debrecenben Debrecen - Felpezsdül az élet a Böszörményi úton és környékén, a Mihály-napi nagyvásáron mintegy 1200 kereskedő fogja kínálni portékáját. A rendezvény zavartalan lebonyolításának érdekében idején is módosul a közlekedés. Október 5. és 7. között rendezik meg Debrecenben az Országos Őszi Kirakodóvá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA