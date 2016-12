A rendőröknél is véget ért a csokigyűjtő akció

A Csoki Gyűjtő Akció célja ebben az évben is az volt, hogy a nehéz sorsú gyermekek karácsonyi ünnepét szebbé és édesebbé tegye. A 2015. évhez hasonlóan ebben az évben is több olyan pontot építettek ki a szervezők Hajdú-Bihar megyében, ahol édességet lehetett gyűjteni a gyermekek részére. Az akció debreceni záró rendezvényén 2016. december 14-én részt vettek a Debreceni Balesetmegelőzési Bizottság tagjai is, akik láthatósági eszközöket ajándékoztak a fiataloknak. A szervezőknek idén is több száz kilogramm édességet sikerült összegyűjteniük, amit a gyerekek örömmel fogadtak.

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

