A rendőri munka iránt érdeklődőket is várják a Mihály-napi vásárban

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is várják a rendőri munka iránt érdeklődőket. A Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársai fegyverzettechnikai bemutatót tartanak, míg a Bűnmegelőzési Osztály hasznos vagyonvédelmi és az áldozattá válás elkerülésére szolgáló tanácsokkal látja el az odalátogatókat. A bűnmegelőzési szakemberek a vásárban a kerékpárok tulajdonosainak lehetőséget nyújtanak arra, hogy járművüket regisztráltassák a „Bikesafe” programba. A bicikli adatait a rendőrség adatbázisába rögzítik, ami bűncselekmény esetén megkönnyíti a felderítést. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében a Balesetmegelőzési Bizottság is részt vesz a rendezvényen, ahol KRESZ teszttel mérhetik fel közlekedési ismereteiket az érdeklődők.

A vásárban megtalálják a megyei rendőr-főkapitányság toborzócsoportjának standját is, akik továbbra is várják a határvadász-képzés iránt érdeklődők jelentkezését! A rendőrök a jelentkezés és a képzés feltételeiről tájékoztatják az érdeklődőket és a kérdéseikre is választ kapnak. A konkrét elhatározás esetén jelentkezési egységcsomagot is átadnak a toborzók, amelyet a jelentkező később kitöltve be tud adni a rendőrségre.

A határvadász-képzéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, a megye valamennyi rendőrkapitányságának, rendőrőrsének munkatársaihoz, valamint a rendőrség honlapján is megtalálnak minden fontos információt a jelentkezéshez.

