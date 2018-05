A régi fényükben csillognak tovább

Oldtimer, vagyis veterán jármű. Különleges fogalom. Akik látták az autó és motor különlegességeket bizton állíthatják, hogy szó sem volt itt „matuzsálemekről”, mindegyik jármű régi fényében pompázott.

Kathi Balázs alelnök, főszervező elmondta, hogy a tizennegyedik alkalomra egy tájékozódási versenyre hívták a kalandvágyókat, amely tizennégy feladatból állt, mellette még ügyességi megmérettetésben is helyt kellett állniuk. Ezen kívül városnéző, nosztalgia buszozásra is várták az érdeklődőket.

Mintegy 150 kiállító mutatta be kedvencét a város főterén, ahová még a határon túlról, többek között Szatmárnémetiből is ellátogattak. De a böszörményi születésű, veterán berkekben ismert Nagy Sanyi bácsi is fontosnak tartotta, hogy megszemlélje a kiállított járműveket.

A megszállottság mintaképe is lehetne akár a hajdúdorogi Tóth István, aki több évtizedet várt arra, hogy egy oldalkocsis katonai motorkerékpár boldog tulajdonosa lehessen.

– Gargya Imre –

