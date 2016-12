– Valamiért úgy alakult, hogy a karácsonyon kívül nem igazán szoktam enni. Nem akarok túlozni, de azon kívül talán maximum kétszer kerül még a tányérra halból készült étel – nyilatkozott Karl Vivien.

Karl Vivien

– Nálunk az egész család mellőzi az ünnepi menüből a halat, amit én sem bánok, mivel annyira nem vagyok odáig érte, bár a rántott csukát nem hagyom az asztalon. Mivel édesapám nagy horgász, így ellát alapanyaggal hozzá – fogalmazott Erdei Katalin.

Erdei Katalin

Tácsik Luca a halat kizárólag halászlé formájában fogyasztja. Bár a családja többi tagja szereti a tonhalat is, ő saját bevallása szerint – válogatós révén – inkább távol tartja magát tőle.

Tácsik Luca

– Nem lehet azt mondani, hogy rendszeresen eszünk. Ha mégis azt tálalok, akkor rántva vagy halászlének készítem el. Ebből fakadóan leginkább pontyot és harcsát – válaszolt Kállai-Bíró Edit.

Kállai-Bíró Edit

– Ha éppen megkívánom, és anyagilag is megengedhetem magamnak, akkor fagyasztott tengeri halat szoktam vásárolni a boltból. De ilyenkor sem veszek egyszerre többet fél kilónál – árulta el Krosztics István.

Krosztics István

Ivánka Pál kérdésünkre elmondta, az ünnepek mellett év közben is szokott időnként halféléket fogyasztani. Azt is megtudtuk tőle, hogy a jó sűrű harcsahalászlé az egyik kedvenc étke, melyből kétszer is szed a tányérjába, ha van rá lehetősége.

Ivánka Pál

Hajdú-Bihar – A vendéglátós szerint itthon drágák a halak, ráadásul a hazaiakból a választék is szerény.

