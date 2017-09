A pontszerzés ellenére sem örülhet a Balmaz

A zsinórban háromszor elbukó Balmaz Kamilla Gyógyfürdő a Mezőkövesd otthonában próbált kikecmeregni a gödörből. A borsodi együttes tagjai sem a legjobb előjelekkel várták a mérkőzést, hiszen legutóbbi öt összecsapásukon nem tudtak diadalmaskodni, csupán egy egység megszerzésére futotta az erejükből.

Komoly lehetőségek

Nem lehet azt mondani, hogy tapogatózó játékot hozott volna a szombati mérkőzés eleje, Sigér Dávid már a harmadik percben tesztelte Tomas Tujvel reflexeit, de a szlovák hálóőr állta a sarat. Kicsit később Marek Strestík az újvárosi ötös közeléből vette célba Horváth László „ketrecét”, de a próbálkozása csúnyán fölé szállt. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre veszélyesebb támadásokat vezetett a Balmaz, volt olyan alkalom, amikor a kövesdiek egyik védője önfeláldozóan rúgta ki a kapuba tartó labdát. A vendégek dominanciája a harmincötödik minutumban érett góllá: Zsiga Ervin lövésénél még a kapufa kisegítette a sárga-kékeket, ám a kipattanó Bachana Arabulihoz került, aki fejjel nem hibázott. Az első félidő abszolút a hajdúságiaké volt, jobb helyzetkihasználással gyakorlatilag el is dönthették volna a három pont sorsát.

Elmaradt a csattanó

A második játékrészben egy bátrabb stílusban futballozó Mezőkövesdet láthattak a drukkerek, míg Horváth Ferenc tanítványai több bosszantó hibával (elsősorban könnyelmű labdaeladásokkal) okoztak kellemetlen pillanatokat a trénernek. Tóth Bence mesteri átadást tálalt Lázár Pál elé, a korábban a válogatottban is számításba vett védő bevetődve szerezte meg az egyenlítő találatot. A hetvenedik percben fordítottak a hazaiak, Lázár bal alsó sarokba tartó kísérletét még bravúrral hatástalanította Horváth, de a lecsorgót Strestík passzírozta be a kapuba. A hajrában egy szögletet követően ismét Arabuli ünnepelhetett, a nyáron szerződtetett grúz csatár már négyszer köszönt be ebben a szezonban. A kilencvenegyedik percben a csereként beszálló Lazar Veszelinovics került óriási ziccerbe, de kis túlzással kilőtte a labdát a stadionból, így maradt a 2–2. A pontosztozkodás a két együttes jelenlegi helyzetét figyelembe véve egyiküknek sem ér sokat.

A táblázat hátsó régiójában helyet foglaló balmazújvárosiak az OTP Bank Liga következő fordulójában a DVSC-t fogadják, a Hajdú-Bihar megyei rangadó szombaton 18 órakor kezdődik.

HBN-BÁ

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (0-1)

Mezőkövesd, 2544 néző, v.: Farkas Á.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Lázár P., Hudák, Szeles, Fótyik – Keita, Mlinar (Veszelinovics, a szünetben) – Farkas D., Tóth B. (Koszta, 75.), Cseri – Strestík

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. – Habovda, Tamás L., Rus, Uzoma – Vajda (Rácz, 80.), Sigér (Maisuradze, 80.), Haris – Arabuli, Zsiga, Andrics (Kovács Á., 61.)

Gólszerzők: Lázár (58.), Strestík (70.), illetve Arabuli (35., 88.)

Sárga lap: Cseri (40.), Lázár P. (62.), Fótyik (86.), illetve Tamás (21.), Sigér (32.), Habovda (43.)

Mesterszemmel

Radványi Miklós: Az első félidőt odaajándékoztuk az ellenfélnek, nem is értem, egy hazai csapat hogyan tud így játszani egy presztízsmeccsen. Szünetben mondtam, hogy ha így akarjuk folytatni ki sem kell mennünk a pályára. Szerencsére felálltunk és fordítottunk, majd újra jött a nagy hiba. Veszelinovics lábában ott a meccslabda, sajnos nem sikerült nyerni. Az edzéseken ha kávéért játszunk nagy a harc, a meccsen pedig amikor ünnep van, akkor begörcsölünk.

Horváth Ferenc: Igazából sok mindent nem tudok mondani. Első félidőben eldönthettük volna a meccset, a második félidőben sajnos begörcsöltünk. Szívem szerint azt mondanám, hogy három pontot érdemeltünk volna, de ez nem lenne sportszerű, mert a Kövesdnek volt meccslabdája. Sajnos a legutóbbi három vereség görcsössé tett minket. Sajnos az egy pontokkal nem haladunk előre!

Labdarúgó NB I - Döntetlennel folytatta rossz sorozatát a Mezőkövesd és a Balmazújváros Mezőkövesd - A Mezőkövesd hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Balmazújvárossal a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombati játéknapján. Ez az eredmény egyik csapatnak sem igazán jó, ugyanis a Mezőkövesd hat, az újonc Balmazújváros pedig immár négy forduló óta nyeretlen. OTP Bank L... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA