A polgármester ki fogja vizsgáltatni a vitatott magáncég-bejegyzést is

Egyre több jel, információ utal arra, hogy jól szervezett, politikusokhoz köthető pénzmosási akció zajlik, és erre utal az a dokumentum is, amely szerint a csengeri, 1300 milliárdos ügyben Debrecen jelenlegi polgármestere is érintett – fogalmazott sajtóközleményében Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselőjelöltje.

Mit tett Debrecenért?

Reagálásában Papp László polgármester rámutatott: Varga Zoltán 2006 óta tagja a városi közgyűlésnek, és kijelenthetjük, hogy ő az a képviselő, aki az elmúlt több mint egy évtizedben semmit nem tett Debrecenért. Még akkor sem, amikor pártja kormányon volt, tehát semmilyen emlékezetes dolog nem fűződik a nevéhez az alufólia-sisakon kívül. Most arra vágyik, hogy Debrecen országgyűlési képviselője legyen, de nincs semmi, amit a város jövőjével kapcsolatban képes lenne elmondani, ezért politikai ellenfeleit támadja.

Távol áll a valóságtól

Nem a várossal, hanem személyekkel foglalkozik. Erről szólt a mai sajtótájékoztatója is. De el kell ismerni Varga Zoltán most rátalált – néhány – cáfolhatatlan tényre. Valóban Csengerben születtem 1972-ben, sőt 1996-ban ebben a városban volt a lakodalmam is. Szüleim egy Csengertől 10 kilométerre fekvő kistelepülésen laknak, és rokonaim, sőt ismerőseim is élnek Csengerben és a környéken. Minden más sejtetés azonban távol áll a valóságtól. Bár minden évben hívtak, egyszer sem tudtam elmenni jótékonysági bálba Csengerbe. Az elmúlt tíz évben egy alkalommal, egy ismerősöm 50. születésnapján vettem részt Csengerben olyan eseményen, ahol sokan voltak, és hozzá kell tennem, az ott lévők 90 %-át nem ismertem.

Határozottan cáfolom, hogy a Varga Zoltán által említett hölggyel bármilyen kapcsolatot fenntartok vagy bármikor fenntartottam volna.

Tájékoztatni fognak

A polgármester emlékeztetett: Varga Zoltán sajtótájékoztatóján kérdésként merült fel, hogy hogyan jegyezhettek be egy magáncéget a városi uszodába. 2014 októbere óta vagyok a város polgármestere, a cég tőlem hozzájárulást nem kapott arra, hogy székhelyét oda jegyezze be. Vizsgálatot indítottam az ügyben és annak jelenlegi állása szerint megállapítható, hogy elődöm, Kósa Lajos idejében sem keletkezett ilyen hozzájárulás a polgármesteri hivatalban. Amint lezárul a vizsgálat, annak eredményéről Varga Zoltánt és a debrecenieket is tájékoztatjuk.

Jogi elégtétel

Tisztában vagyok azzal, hogy az országgyűlési választásokig hátralévő néhány napban bárkit meg lehet vádolni úgy, hogy annak cáfolata már nem jut el a nyilvánossághoz, de határozottan kijelentem, hogy Varga Zoltán minden hazug mondata miatt jogi úton veszek elégtételt. Ugyanúgy, ahogy az alufólia-sisak ráégett Varga Zoltán fejére, az is rá fog égni, ha hazudik – jelezte Papp László.

