A poklot és a mennyet is megjárta a debreceni páros

– Azért tartom értékesnek az eredményt, mert ez a technika a leggyengébbek között volt, az élmenőktől nagyon messze álltunk. Ráadásul egy kategóriával feljebb soroltak minket, mivel a saját divíziónkban nem jött össze a három induló. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag már a saját kategóriánkban is közel kétszer erősebb autók ellen versenyeztünk. De így is akadtak biztató részeredményeink, többször is harmadik-negyedik időt tudtunk menni – mesélte Bereczki.

Már a pályabejáráson kiderült, hogy a csapatnak a gyorsaság-megbízhatóság-élvezet hármasból az elsőt kicsit be kellett áldoznia, mert a duó a második szakaszon lecsúszott az útról, és nem akarták megkockáztatni, hogy a rengeteg munka, amit az előkészületekbe öltek, kárba vesszen. A csapatnak már csütörtökön elkezdődött a versenyfutás, ugyanis itthon hiába nézették át az autót, a helyszínen a versenybírák 11 eltérést találtak az engedélyezett műszaki paraméterekhez képest, amelyet péntek délig kellett megoldaniuk. Az elsőre lehetetlennek tűnő feladatot összefogással – többek között egy itt élő magyar srác, Széchenyi Zoltán hathatós segítségével – és a csapat hatalmas munkájával sikerült megoldani. Cserébe lemaradtak a hivatalos pénteki tesztről, de ezt örömmel vállalták a rajtengedélyért. Ennek annyi hátulütője volt, hogy a szombati első három gyorsasági szakaszon nem volt jól beállítva az autó.

Nagy élmény

– A harmadik szakasz után volt lehetőségünk módosítani, onnantól tudtunk menni három olyan gyorsaságit, ahol már megvolt a tempó is, így sikerült olyan időeredményeket elérni, ami sportszakmailag is értékes. A vasárnapi pályák sokkal nehezebbek voltak, így azt a döntést hoztuk, hogy a célba érkezés és a technika megóvása a prioritás, de még így is sikerült végül fellépni a dobogóra a kategóriában.

Nagy élmény volt az egész, hiszen olyan pilótákkal mentünk a szakaszokon, mint az összetettben sokáig vezető katari Nasszer al-Attijah, aki hiába nyert már kétszer Dakar-ralit, egy pillanatra sem éreztette velünk, hogy ő mekkora sztár, hanem ugyanolyan közvetlen és érdeklődő volt, mint a többiek.”

A másik két magyar páros Herczig Norbert–Ferencz Ramón, Botka Dávid–Mesterházi Márk is sokat segített, ezúton is köszönjük nekik. A riválisaink közül viszont nem köszönt mindenki, valószínűleg nehezebben viselték, hogy gyengébb autóval is előttük voltunk – mosolygott a pilóta, aki elárulta, otthonról rengeteg figyelmet, biztatást kaptak, amit igyekeztek meghálálni.

Visszamenne

– Sokat jelentett, hogy annyian támogattak bennünket. Beszéltük a többi magyarral, hogy ebből is lehet erőt meríteni. Egy ilyen verseny folyamatos tanulás, most, hogy túl vagyunk rajta, azt mondom, ha jövőre vissza tudnánk jönni, akkor talán még szebb eredményt tudnánk elérni, hiszen már van tapasztalatunk a technikai követelményekről, a pályákról, az időbeosztásról, ami egy ilyen technikai sportban elengedhetetlen. Köszönet a csapat tagjainak – Géczy Tamás navigátornak, Soós Szabolcs csapatvezetőnek, Nagy Zsolt és Sári Gábor szerelőknek és a támogatóknak, hogy átélhettük ezt a kalandot – mondta el Bereczki Norbert.

Eredmények

Ciprus-rali (13 gyorsasági szakasz, 205,41 km)

3. Herczig Norbert, Ferencz Ramón (Skoda Fabia R5) 1:21.4 perc hátrány

7. Botka Dávid, Mesterházi Márk (Skoda Fabia R5) 3:38.5 p. h.

20. Bereczki Norbert, Géczi Tamás (Suzuki Swift Sport) 25:42.8 p. h

