A Playboy első címlaplánya, Marilyn Monroe mellé temetik Hugh Hefnert

A hedonista lapalapító még 1992-ben vásárolta meg a Monroe melletti sírhelyet 75 ezer dollárért (19,7 millió forint).

Az 1962-ben elhunyt legendás hollywoodi színésznő és szexszimbólum annak idején 50 dollárt kapott a magazintól a meztelen fotózásért, nem volt se munkája, se pénze. A magazinban megjelent fotók miatt kellemetlenül érezte magát, félt, hogy ártani fognak későbbi karrierjének.

A Marilyn: Her Life in Her Own Words (Marilyn élete a saját szavaival) című könyvben a filmcsillag így írt a Playboy-képekről:

Még egy köszönömöt sem kaptam soha azoktól, akik milliókat kerestek a pucér Marilyn-képeken. Nekem kellett megvásárolnom a lap egy példányát, hogy én is lássam őket.”

Hefner sosem találkozott a Van, aki forrón szereti sztárjával, bár azt mondta, egyszer beszéltek telefonon.

A milliárdos a Los Angeles Timesnak egyszer elmondta, sok barátja nyugszik a Los Angeles-i Westwood Village Memorial Parkban, többek között Natalie Wood, Dean Martin és Farrah Fawcett.

“Hiszek a szimbolikus dolgokban. Az idők végeztéig Marilyn mellett feküdni túl szép ahhoz, hogy kihagyhatnám” – mondta a lapnak.

