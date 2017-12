A plasztikai sebészet, egy nehezen kialakuló, ám annál népszerűbb szakma

A plasztikai beavatkozás, mint esztétikai formálás sok féle céllal jött létre, már a törzsi szokások között is szerepelt. A szó maga görög eredetű, a „plastikos” szóból ered, a megformálni szót jelenti. Különböző törzsek tágították az ajkaikat, gúzsba kötötték a lábfejüket, ezeknek nem minden változata szépészeti jellegű. Az ókori egyiptomi temetkezések alkalmával a halott arcának vonásai kerültek előtérbe, ezen belül is az, hogy azok megmaradjanak évszázadok múltán is. Indiában volt igazán népszerű a plasztikai sebészet, főként a büntető jellegű csonkítások miatt. Rómában a szépség, tökéletesség kultusza bontakozott ki, ahol a rendellenességeket nem fogadták el, ezért számos módszerrel igyekeztek javítani külsőjükön. A középkorban, mint ahogy az a legtöbb dologgal szemben várható, boszorkányságnak tartották a sebészetet, mélyen elítélték. A reneszánsz azonban újra felvetette Galen írásait, és a borbélyok végeztek ehhez hasonló műtéteket. Az első könyv is megjelent a plasztikai műtétekkel kapcsolatosan, ezt tartják az első írásos formának. A sok-sok járvány, amely időről-időre felütötte a fejét a társadalomban, okozott olyan problémát, amihez plasztikai beavatkozás elengedhetetlen volt. A szifiliszjárvány miatt a fiatal lányok orra leesett, ezt helyre kellett hozni, persze nem lett gyönyörű végeredmény, de nagyban hozzájárult Tagliacozzi orrplasztikai tudománya a javuláshoz. A felvilágosodás hozta meg a népszerűséget, amikor is mindenki a tudományok felé fordult, és megértette, hogy a testi fogyatékosságok nem Isten büntetése, hanem olyan probléma, amelyet orvosolni kell, mert az érintett egy beteg ember. 1818-ban Karl Graefe alkotta meg a plasztikai műtét kifejezést, a technikát az indiaiaktól lesték el.

Igazán a világháborúk hozták meg a népszerűséget, amikor is számos katonának kellett plasztikai beavatkozást kapnia, mert megcsonkították, szétroncsolódtak a szövetek, miegymás. Idővel új orvosi szakterületté vált, a hadi sebesültek kifogytak a háborúk után, így elkezdett a plasztika a szépség fokozására törekedni, ezért gazdag hölgyeknek kínálta a lehetőségeket. A jólét okozta azt, hogy nagy igényt tartottak a fiatalos megjelenésre, amin azonnal kapott is a plasztika.

1960-ban elterjedtek a szilikon mellek, azonban a kiindulópont Ázsia területe, ezen belül is Japán volt. Ők nem erre a célra használták a szilikont, de végezetül mégis a leghíresebb plasztikai sebészek hazájává vált. Világhírű klinikáikon az arcot teljesen át tudják formálni, a szájat feltöltik, hogy dúsabb legyen, a teljes megjelenést tökéletességre fejlesztik. Nem csak a nők hajszolják a tökéletességet, amely az abnormális férfi ideált követi (karcsú nőnek nem lesz hatalmas melle természetesen sohasem), a férfiak is kés alá feküdnek. Persze nem mindig végződnek jól a műtétek, a fertőzés veszélye fenn áll, ezért a legjobb orvosokat érdemes felkeresni ez ügyben.

