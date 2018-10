A pénzügyi tudatosságért, az üzleti kultúra fejlesztéséért

A modern pénzügyi labort az országos Fintelligence Pénzügyi Edukációs Hálózat legújabb tagjaként, az egyetem és az egyik bank közös finanszírozásával alakították ki. A labor létrehozásának elsődleges célja a lakossági és a vállalati pénzügyi tudatosság és az üzleti kultúra fejlesztése a legmodernebb infrastruktúra biztosításával.

A sajtóeseményen dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára elmondta, hogy a múltunkból tanulunk, és a jövőre készülünk. – A bankszektor alapja a bizalom, e nélkül nem lehet a gazdaságot fejleszteni, nem tudjuk kinyitni a szolgáltatási csatornákat a nemzetközi pénzügyi piacok felé. Ennek hiányában az ország bővülni és fejlődni sem tud. Ezt a bizalmat nehéz megszerezni, de nehezebb megtartani. Ahhoz, hogy megmaradjon, pénzügyi tudásra van szükség, mely a bank és az ügyfél közötti kapcsolat alapja – tette hozzá a főtitkár.

Attitűdváltás a társadalomban

Az eseményen Jelasity Radován, az egyik bank elnök-vezérigazgatója felhívta a figyelmet a pénzintézet létezéséről szóló „kék” könyvben lévő negyedik pontra, melyből három sort emelt ki.

A fejlődés egyik ellensége a pénzügyi tudatlanság. Soha nem szabad olyan termékeket értékesítenünk, amit az ügyfél nem ért meg. Számunkra a termék értékesítése és a pénzügyi ismeretek támogatása kéz a kézben jár. A jövő a mai fiatalokkal kezdődik”

– jelentette ki.

A rendezvényen Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy pénzügyi ismeretek nélkül nem lehet manapság boldogulni a világban.

– Joggal mondhatjuk, hogy a pénzzel való fejlődés, gazdálkodás egy életen át tartó tanulást jelent. A kormány felfogása szerint a pénzügyi tudatosság fejlesztése gazdasági és társadalmi érdekünk, mely jelentős hatással bír a magyar lakosság jólétére, fogyasztására és megtakarítására. A pénzügyi kultúra szintjének emelése a pénzügyi szolgáltatóknak is érdeke, hiszen ha tudatosabb az ember, felelősségteljesebb döntést tud hozni – fűzte hozzá Varga Mihály.

Elmondta azt is, hogy a programtól azt várják: felelős és ésszerű döntések szülessenek, és a kockázatok legyenek elkerülhetőek. – Szeretnénk elérni, hogy attitűdváltás következzen be a magyar társadalomban. A pénzügyi tudást tudják és merjék használni az emberek. Mindezeknek kiváló eszköze a Fintelligence Pénzügyi Edukációs Hálózata, ahol élményalapú ismeretátadással vezetik be a hallgatókat a témába. Célunk, hogy ez a hálózat országos legyen – közölte a pénzügyminiszter.

Naprakész információk

A hosszú távú együttműködés garantálja a korszerű, a piaci igényeknek megfelelő alap- és felsőfokú pénzügyi oktatást egyaránt. Az új terem lehetőséget biztosít a gyakorlatorientált, önálló gondolkodást segítő, esettanulmányokra épülő pénzügyi oktatáshoz. Az érdeklődők a folyosókon összesen nyolc monitoron kaphatnak naprakész pénzpiaci információkat.

