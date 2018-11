A parókus tartott megemlékezést a pocsaji sírkertben

Kócsi Mihályné és fia a sírt jöttek megigazítani, gyomoktól mentesíteni a környékét, hogy méltóképpen nézzen ki. – Többször is szoktunk jönni évközben, hogy igazítsuk, most hoztunk friss virágot is – tette vízbe a csokrot Kócsi Mihályné, Eta néni.

Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

Kurta Gyula is rendezgeti a sír környékét, a gazos részt kapálja, gereblyézi. – Rendbe kell tenni, igaz, le van fedve, de szeretem, ha a sír környéke is rendben van. Amit tudok, megcsinálok, puha a föld, a száraz időben nem tudtam elvégezni, most sokkal könnyebb – kapálgatott beszélgetés közben Kurta Gyula.

Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

Baráth Gábor görögkatolikus parókus végzett november elsején délután halotti megemlékezést (Pannahidát) a temetőben, emlékezvén az elhunytakra.

– Nagyné Kelemen Mónika –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA