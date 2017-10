A Pannonfíling mozgóképes találkozót november elején rendezik Veszprémben

Németh Csaba elmondta, hogy ötvenhárom hazai és határon túli alkotás érkezett a november 4-re tervezett találkozóra, ahová műfaji megkötés nélkül jelentkeztek az alkotók, többségében negyedórás alkotásokkal. A beérkezett alkotásokból szakmai előzsűri választotta ki a huszonegy versenyfilmet.

2015-ben a legviccesebb, tavaly a legromantikusabb film kapta, az idei esztendőben pedig a legfélelmetesebb alkotás nyeri el a különdíjat. Erre utal a különdíj PannonPara elnevezése – fűzte hozzá.

Németh Csaba beszélt arról is, hogy a találkozó lehetőséget ad a filmek versenyeztetésére, elsősorban azonban a “filmklub hangulat” a szemlén, ahol az alkotók, a zsűri és a nézők megoszthatják egymással gondolataikat.

Az idei találkozó zsűritagjai Fazekas Gyöngyi, a tavalyi fesztivál győztese, Krámer György, táncművész, koreográfus és Pálfi György, filmrendező – mondta a szervező.

A találkozón Engelmann Péter előadását is hallhatják az érdeklődők, aki a #help című, önerőből készült rövidfilm nemzetközi fesztiválszerepléseinek tapasztalatait osztja meg a hallgatósággal. A fesztiválon a legijesztőbb alkotáson kívül az első három helyezett kap elismerést és átadnak egy közönségdíjat is az ingyenesen látogatható rendezvényen- fűzte hozzá.

– MTI –

