A pályán gyilkoltak meg egy fiatal spanyol golfozónőt

Az amesi rendőrség hétfőn tudatta közleményben, hogy egy holttestet talált a Coldwater golfpályán – írja a Nemzeti Sport Online. A rendőrség később azt is bejelentette, hogy az áldozat a 22 éves Celia Barquín Arozamena, az Iowa State Egyetem hallgatója.

A rendőrségi nyomozás adatai szerint a fiatal sportolónőt megtámadták, és dulakodás közben vesztette életét. A hatóságok egy Collin Daniel Richards nevű 22 éves férfit őrizetbe vettek gyilkosság gyanújával.

Celia Barquín Arozamenát tehetséges sportolónak tartották: idén megnyerte a nők európai amatőr versenyét, kvalifikálta magát a US Openre, de érmet szerzett az amerikai egyetemi bajnokságon is. Építőmérnöknek tanult, idén végzett volna az iskolával.

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” – ISU Athletics Director Jamie Pollard

