A Páholy egyik célja: közönségből közösséget

Végh Veronika, a debreceni Páholy Lakásszínház produkciós vezetője kedden meghívott vendégként szerepelt Jakupcsek Gabriella Jakupcsek Plusz című műsorában. A beszélgetés mottója a Lakás újrahasznosítva?! volt, a talkshow-ban a debreceni játéktér mellett lakáséttermet és egy lakásbutikot is bemutattak, tehát olyan vállalkozásokat, amelyek egy hagyományos otthon keretei között működnek. Veronika a Napló kérdésére elmondta, hogy a műsor kereste meg őt a meghívással, mert a Páholy híre eljutott a készítőkhöz, s erre igazán büszke.

A produkciós vezető a műsorban beszámolt arról, hogyan működik egy ilyen lakásszínház, hogyan szervezik az előadásokat, a közönséget, hogyan választják a művészeket; elbeszéléséből az is megismerhette ezt a különleges médiumot, akinek nem volt még dolga vele.

Veronika örömmel említette, a Páholy már országosan ismert, a művészek szeretnek itt fellépni, szívesen jönnek vissza újra meg újra, és jó hírét tovább is viszik: az itt szereplők más művészeknek is mesélnek a Páholy egyedi hangulatáról. Amelyet éppen lakásszínház voltának köszönhet. Ahogy a háziasszonya összefoglalta: tulajdonképpen minden estjük egy vendégség, amelyen egy színházi előadás is helyet kap. Ennek köszönhetően a közönséget Veronika már közösségnek nevezheti, ahol a műsor végén az emberek nem mennek azonnal haza, hanem együtt maradnak, beszélgetnek, megosztják egymással az előadással kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket. Mint mondta, a publikum tagjaiból mára sokan váltak baráttá, akik nem hagynak ki egyetlen előadást sem.

