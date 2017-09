A padlizsán rengeteg módon felhasználható

A padlizsán őshazája Ázsia, ahol már időszámításunk előtti harmadik század környékén nagy népszerűségnek örvendett. Ahogy a padlizsánt egyre több helyütt kezdték el termeszteni, úgy változott, alakult, s a kezdetekkor még kicsi és tojásdad gyümölcs lassacskán átformálódott – olvasható a mindmegette.hu cikkében.

Mint írják: talán a nadragulyával való rokonság okán, talán azért, mert néhányan betegek lettek az éretlenül fogyasztott padlizsántól, a növény – hasonlóan a paradicsom kálváriájához – igen sokáig nagyon rossz hírnévnek örvendett. Mérgezőnek vélték. Európa nagy részén egészen a XVIII. századig a padlizsán nem is volt képes megmutatni magát a konyhákban. Aztán a francia felvilágosodást követően szinte minden akadály elhárult előle. A ma ismert padlizsán színe és formája igen sokféle lehet. A legismertebb a lilás-fekete héjú, de létezik halványzöld, sárga vagy vöröses héjú is. Formájában is igen változatos, a kicsi tojásdad alakútól kezdve a hosszúkás keskenyig sokféle formában és méretben találkozhatunk vele. A tojásgyümölcs magjai ehetőek, héját szintén nem feltétlen kell lehámozni, viszont zöld kocsánya nem ehető.

Július végétől októberig van szezonja a tojásgyümölcsnek | Fotó: AFP / David Hecker

A padlizsán felhasználásának rengeteg módja van. A padlizsánt Európával megismertető arabok szerint csak olyan lányt szabad elvenni, aki legalább százféleképp tudja elkészíteni a padlizsánt. Egy keleti anekdota szerint egy imám új felesége olyan csodálatosan készítette el ezt a „gyümölcsöt”, hogy fogyasztóját leterítette az étel csodálatos íze és elájult. Azóta is kedvelt arab fogás az Imam bayildi, azaz az Ájult imám, ami egy töltött, padlizsános fogás.

Feszüljön a bőre!

Padlizsán vásárlásakor mindig figyeljünk oda, hogy csak ép, fényes bőrű, nyomásra nem reagáló, zöld kocsányú padlizsánt vegyünk. Amelyik már opálos, hibás, foltos vagy ráncos a bőre, esetleg könnyedén benyomható, azt hagyjuk az üzlet polcain. A vékonyabb héjú tojásgyümölcs általában valamivel édeskésebb. A padlizsán könnyen megromlik, így csak akkor vegyünk belőle, ha viszonylag hamar fel tudjuk használni. Ha sikerül friss padlizsánt vennünk, akkor az mosatlanul nagyjából 5-6 napig eláll. Hűtőben is tarthatjuk, bár a nyers padlizsánt nem szerencsés huzamosabb ideig 10 fok alatt tartani. Ha véletlenül éretlen padlizsánt veszünk, akkor hagyjuk, hogy szobahőmérsékletű helyen beérjen. A benne lévő szolanin vegyületnek köszönhetően a még zöld padlizsán mérgező: idegi és emésztési problémákat okoz a fogyasztása. Ugyanez a vegyület található meg az éretlen paradicsomban is. A főtt padlizsánt 2-3 napig jól záródó edényben nyugodtan a hűtőben tarthatjuk, fagyasztva pedig akár fél évet is kibír.

Sok recept, sok hatás

A padlizsánban található kálium, folsav, réz, mangán, niacin, magnézium, B3-, B6-, C- és K-vitamin és nagy mennyiségű rost. Emellett nagyon fontos antioxidánsokat tartalmaz, mint például a padlizsán lilás-kékes bőrében lévő nasunin, amely a sejtek védelmében fejti ki hatását, s segít megfékezni a rákos sejteket.

A padlizsánt párolhatjuk, süthetjük, főzhetjük, grillezhetjük is. Készíthetünk belőle krémeket, adhatjuk salátákhoz, főételekhez is. A padlizsánból készíthető előételek közül talán legkedveltebb a padlizsánkrém, amelynek számos változata ismert. Az előételek közül a török joghurtos padlizsánsaláta igen ismert, tojásgyümölcs nélkül elképzelhetetlen a görögök nemzeti eledele, a muszaka, de a franciáknál készülő ratatouille-ból sem hiányozhat.

Egyszerű padlizsánkrém

Ahány ház, annyi recept erre az Erdélyben igen kedvelt krémre. Alább a Street Kitchen oldalán található változatot közöljük, de érdemes ízlés szerint kísérletezni.

Hozzávalók (6 főre):

6 db közepes padlizsán

3-4 gerezd fokhagyma

1 db lilahagyma

1 dl növényi olaj

fél citrom leve

só, bors

A padlizsánokat grillen vagy sütőben addig sütjük, amíg fekete nem lesz a héja és el nem válik a húsától (200 fokon körülbelül 40 perc). Egy kissé hűlni hagyjuk, majd egy kanállal egy tálba kaparjuk a belsejét. Egy fakanállal alaposan összetördeljük. Hozzáadjuk a finomra aprított hagymát, a zúzott fokhagymát, a citrom levét, majd sózzuk, borsozzuk. Az egészet összeforgatjuk és vékony sugárban, folyamatos kevergetés mellett hozzáadagoljuk az olajat. Egészen addig keverjük, amíg krémes állagot nem kapunk és a padlizsán teljesen szét nem esik. Friss vagy pirított kenyérrel és zöldségekkel tálaljuk.

