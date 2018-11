A nyugdíjas katonatiszt az életéről is beszélt

Szép korú lett. Köszöntötte e jeles nap alkalmából a város alpolgármestere és egyben a körzet képviselője, Dandé Lászlóné, Feketéné Fábián Andrea anyakönyvvezető és gyermeke, ifjabb Harsányi Imre. Alpolgármester asszony átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, az önkormányzat ajándékát, az anyakönyvvezető verssel kedveskedett.

Az ünnepeltet az a megtiszteltetés is érte, hiszen katonatisztként szolgálta a hazát nyugdíjba vonulásáig, hogy a Magyar Honvédség is köszöntötte születésnapja alkalmából emléklappal. Nagyon jó egészségnek örvend Imre bácsi. Mesélt a fiatalkoráról, hogy éli most mindennapjait. Természetesen megkérdeztük, mi a titok a 90 életévért? „Úgy minden. Család, szeretet, munka, szalonna, vörösbor”.

HBN

