A nyomorból felérni a csúcsra

Ifjúsági Európa-bajnoki ezüst-, majd arany­érem, ezt követően első helyezés a hazai rendezésű Bocskai-emlékversenyen. Az impozáns termés a DVSC hajdúhadházi bunyósa, Bernáth Attila mérlege az elmúlt három évből.

Bernáth Attila, a DVSC ifjú ökölvívója | Fotó: Matey István

Szikár srác vizslat kissé gyanakodva a Tengerész utcai edzőterem sarkából, majd némiképpen oldódva, végül örömmel fogadja az idegeneket. A kötelek közt tigrisként küzdő Attila a sokadik kérdés-feleletre nyugtázza, hogy az érkezők valóban rá kíváncsiak. – Nem szokta még meg a rivaldafényt – veti oda edzője, Salánki László, oldva a feszengést.

Nehéz a kitörés

Attila nem a szavak embere, nem is ez a feladata, mégis simán halad a beszélgetés. – Kilenc éve kezdtem a bunyózást, miután megelégeltem, hogy legkisebbként állandóan elvertek, így egy nap bementem a hadházi terembe, hogy megtanuljam magamat megvédeni – idézte fel a kezdeteket Bernáth. A roma fiú őszintén vállalja, tizenegy gyermekes, mélyszegénységben élő családból származik, ahonnan szinte esélytelen a kitörés.

A tanulás mellett a boksz lehet a kitörési lehetőség | Fotó: Matey István

– Mondhatjuk nyugodtan, nyomorból indultam, többször megesett, hogy ennünk sem volt mit; sőt, ruhákat is az edzőmtől, Laci bától kaptam még az elején. Nekem a bunyó a kezdetekben arra volt jó, hogy lekössem magam, mert irtózatosan rossz gyerek voltam. Mire elértem a hatodik osztályt, négy iskolából rúgtak ki. Állandóan verekedtem, nem bírtak velem. Erre nagyon nem vagyok büszke – vallotta be Attila –, emlékszem, amikor jött az első verseny, valahogy akkor kezdett bennem megérni, hogy ezzel elérhetek valamit, ki tudok törni. Elkezdtem magamat is komolyan venni, mert a boksz a fegyelmen túl megtanított a tiszteletre, illetve a tudatosságra. Megértettem, ha el akarok valamit érni, a bunyón kívül a tanulásra is oda kell figyelnem, így elmondhatom, hamarosan én leszek az első érettségiző a családban.

Cél az olimpia

Salánki László a kezdetektől egyengeti Attila pályáját, akit ambiciózus bunyósként írt le, s mint mondta, a súlycsoportjához képest igen nagy az ütőereje.

Salánki László már a kezdetektől foglalkozik az ifjú ökölvívóval | Fotó: Matey István

– Egyértelmű célunk az olimpiai indulás lenne, amire meg is van az esélyünk, akár már a 2020-as versenyre is kijuthatunk, ha számunkra kedvezően alakulnak a szabálymódosítások, és nem kell Attilának egy súlycsoporttal feljebb indulnia. A párizsi 2024-es ötkarikás játékokon azonban már nem lehet kérdés az indulás és a jó szereplés – zárta a mester.

