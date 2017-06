A Nyíl utca felől bővül az Árpád tér

A város egyik legforgalmasabb terén, az Árpád téren bő egy hónapja tartanak a munkák. Amint arról korábban beszámoltunk, az Új Főnix Terv keretében 52 debreceni csomópont átalakítása történik meg azért, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá váljon a városi közlekedés. A program első üteme az Árpád teret és a Nyíl utcát érinti.

A debreceni polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az Árpád téri csomópontban, a templom oldalában eddig a közvilágítás kiépítése, a csapadékcsatorna átépítése és a víznyelőszemek kihelyezése történt meg. Szintén elkészültek az útszegély-átépítések, az új sávok alatt az útalap, valamint az aszfalt alap- és kötőréteg-építések is véget értek. A csomópontban jelenleg a középsziget kialakítása zajlik, mely várhatóan a jövő hét végére készül el. A Nyíl utcát keresztező Damjanich és a Nagysándor József utcáknál a jelzőlámpa-alépítmény létrehozásán dolgoznak.

Lezárták a menekülőutat

Az átalakítás során lezárták az Árpád térnek azt a kis szervizútját, amelyen keresztül eddig a Kassai felől érkező autósok a templom mögött, mellett ki tudták kerülni az Árpád téri nagy kereszteződést, ha a Nyíl utca felé akartak továbbmenni.

A folytatásban, június második felében az elektromos légvezetékeket tartó oszlopokat helyezik át. A kopóréteg aszfaltozására és a végleges forgalomtechnikai jelzések elhelyezésére július első felében kerül sor.

Többnyire csak rövid, félpályás lezárásokat tartanak. Hosszabb, egynapos forgalomkorlátozásra az oszlopok daruzásának idején, valamint a csomópont aszfaltozásának idején (három nap) lehet számítani. A kivitelező teljesítési határideje augusztus 1-je.

Nagyobb áteresztőképesség

A szakemberek arra számítanak, hogy a Kassai út felé vezető új külön balra és egyenes-balra forgalmi sávoknak köszönhetően a Nyíl utca–Kassai út irány 35–40 százalékkal több jármű áteresztésére lesz képes, mint jelenleg. A Nyíl utcába érkezők számára létrehozott hosszabb besorolósáv miatt a forgalom nagyobb felületen tud majd „fonódni”, így a visszatorlódás az Árpád térre hozzávetőlegesen 20–25 százalékkal fog csökkenni.

A Hadházi út következik

További csomópontok is átépülnek a közeljövőben. Például a közelben a Nyíl utca–Hadházi út találkozása is, ami után egy átfogó jelzőlámpa-programmódosításra is sor kerül. Ha az Árpád tértől a Füredi kapuig minden tervezett beavatkozás elkészül, az áthaladási idők a teljes nyomvonalon a jelenlegihez képest 40–45 százalékkal csökkenhetnek.

Az Új Főnix Terv részeként megvalósuló további csomópont-átépítések közbeszerzési dokumentációinak összeállítása jelenleg folyik, melyek előreláthatóan június végére készülnek el. A munkák a közbeszerzési eljárások sikeres lefolytatását követően kezdődhetnek el – közölte a Napló érdeklődésére a debreceni polgármesteri hivatal.

A debreceni rendőrök fokozott figyelmet és türelmet kérnek a közlekedőktől a városban megvalósuló komplex közlekedésfejlesztés idején.

Számos közlekedési csomópontot alakítanak át és több utcát egyirányúsítanak Debrecenben, hogy felgyorsítsák a közlekedést.

