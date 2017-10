A nők a társadalom alappillérei

A nő szerepe megkérdőjelezhetetlen a közösség életében – jelentette ki Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesületének (MNU) elnöke a Vidéki Nők Nemzetközi Napja elnevezésű, harmadik alkalommal megrendezett konferencián.

A kétnapos esemény középpontjában az egészséges vidék és az ehhez hozzáadott női értékek állnak.

A rendezvényen több nemzetközi előadó is prezentációt tartott, ezenkívül pedig a résztvevők megnézhették Kósa Klára keramikus, Simon Ilona grafikus és Faludi Gabriella ékszerész munkáit is.

A nők helyzete azonban nemcsak az MNU tagjait, hanem az államot és az egyházat is foglalkoztatja. Az utóbbi évek törekvései miatt sokkal több nő tudott munkát vállalni, a bérszakadék is egyre kisebb a férfiak és nők között, amihez többek között a bölcsődei helyek számának növekedése is hozzájárult. A református egyház pedig mindig is a férfiak és nők közötti egyenlőséget hirdette.

Az élelmezési világnappal egy időben szervezte meg a Magyar Női Unió (MNU) a Vidéki Nők Nemzetközi Napja konferenciát a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen (DRHE) október 16–17. között. Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesületének elnöke elmondta, az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése felismerte a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben is tevékenykedő nők helyzetét, ezért 2007-ben kitűzte céljául a falusi szegénység felszámolását, valamint a Vidéki Nők Nemzetközi Napjának megünneplését.

Mindig szükség lesz a nőkre

– Hisszük, hogy mi, nők, ha nem is rendelkezhetünk közvetlen befolyással a világ eseményeire, erőnkre és kitartásunkra mindig szükség lesz. Mindemellett nagy szerepünk van a világ változásainak kezelésében is – hangsúlyozta. Hozzátette, a nők szerepet játszanak a család hitének erősítésében, ezáltal a család és az egyház kapcsolatában is.

Fűrész Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztosa elmondta, az államnak kötelessége biztosítani a nők számára azt, hogy ne kelljen dönteniük a család vagy a karrier között. Hozzátette, mióta nőtt a nők megbecsülése a munkaerőpiacon, azóta a születések száma is megemelkedett. Kustár Zoltán, a DRHE rektora kifejtette: az egyháznak a nőket nemcsak a családalapításban, gyereknevelésben, hanem a karrierépítésben is segítenie kell.

Egyre több a támogató

– Nehéz megtalálni az egyensúlyt a munka és a család között, éppen ezért bátorítom arra a nőket, hogy merjenek segítséget kérni. Ugyanígy a szegénységben élő, nélkülöző családok is támogatásra szorulnak, de szerencsére egyre többen segítik őket a lehetőségeikhez mérten, illetve szakmai szervezet is támogatja a hátrányos helyzetűeket – jelentette ki Orosz Aurélia debreceni önkormányzati képviselő.

