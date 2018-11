Egy nem mindennapi eset híre járta be nemrégiben a világsajtót: történt ugyanis, hogy a Rijn­sburgse Boys–AFC holland harmadosztályú labdarúgó-mérkőzésen a hazai szurkolók különös módon hozták zavarba az ellenfél játékosait. Egy profi sztriptíztáncost hívtak segítségül, a hölgy meztelenül futott be a pályára, ezzel kizökkentve a listavezető AFC labdarúgóit.

Ennek kapcsán jött a kérdés, vajon tényleg ama bizonyos 12. emberként gondolnak-e a szurkolókra a futballisták, avagy sokszor inkább más jelzőket aggatnának a drukkolókra. A téma körüljárásában Máté Péter, a DSVC sokat megélt korábbi kiváló hátvédje volt lapunk segítségére.

Biztosan meglepődnék, ha egy pucér nő jelenne meg meccs közben a pályán, a játék megállna, de nem hinném, hogy ez a kis közjáték túlzottan kizökkentene bárkit is.”

– A világbajnokságon is előfordult, hogy drukkerek rohantak a játéktérre, meg máskor, máshol is volt már ilyen, egy kis hírnévért, vagy kedvencük közelségéért adott esetben bármire képesek a fanatikusok. Ami az összecsapások közbeni szurkolást illeti, amennyiben a saját nézőink elégedettek velünk, és ennek hangot is adnak, az felemelő érzés, ugyanakkor számomra az is ösztökélően tud hatni, ha az ellenfél rajongói szemelnek ki, mert az azt jelzi, hogy a teljesítményem alapján úgy ítélik meg, jobb egy kicsit zavarba hozni, hátha elbizonytalanodok. Nem szabad elfelejteni, hogy a nézőkért van a játék, nekik szívük joga kritikát megfogalmazni. Ha van egyfajta kommunikáció a felek között, abból általában csak jó sülhet ki. Én a híve vagyok annak, hogy kapcsolatot tartsunk a szurkolóinkkal, a visszajelzés számunkra és nekik is fontos – mondta el véleményét Máté, aki a lokista évei alatt sok mindent megtapasztalt, azt is, milyen érzés több mint húszezer drukker előtt játszani.

Még az Oláh Gabin

– Rengeteg szép emlékkel gazdagodtam a játékos karrierem során, az egyik, mikor 2005-ben, a Hajduk Split elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-selejtezőn 5-0-ra nyertünk. Szinte felrobbant a stadion, a Loki hívei őrjöngtek örömükben, a hazaiak pedig bánatukban. Ez meghatározó élmény volt számomra, de emellett szívesen idézem fel az Oláh Gábor utcai Stadionban lejátszott meccseinket is, Komcsiék (Komáromi Gábor – a szerk.) hihetetlen dolgokra voltak képesek, olyan hangulat jellemezte a találkozóinkat, amelyet sokan irigyeltek. Mindig az a jó, ha sokan látogatnak ki egy mérkőzésre, úgy van értelme – vélekedett a Debrecenben nevelkedett sportember, aki kölcsönben szerepelt az angol Readingben is, a Lokival ötször-ötször nyert bajnokságot és Magyar Kupát, a Szuperkupát négyszer hódította el a csapattal, játszott a Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörében is.

Máté Péter jelenleg az NB III. Keleti csoportjában szereplő DEAC játékosa, és nagyon örül neki, hogy ezen a szinten is több száz fős nézősereg gyűlik össze egy-egy derbire. Mint fogalmazott, az NB III-ban másfajta szurkolás zajlik, mint mondjuk az élvonalban, de ennek is megvan a maga bája.

