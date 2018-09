A nevelőszülők elhivatottsága a legfontosabb

A nevelőszülők szerepe sorsfordító, életmentő lehet a gyerekek számára; velük a kicsik családban nőhetnek fel, ami meghatározhatja jövőjük alakulását. Ma Magyarországon 12 év alatti gyerek csak nevelőszülőnél helyezhető el, a 10-12 férőhelyes lakásotthonokban tizenkettedik életévüket betöltött gyerekek várják, hogy nevelőszülőkhöz, vagy örökbefogadókhoz kerüljenek. Megyénkben közel 1600 gyerek nevelkedik állami gondozásban.

A nevelőszülői feladatok ellátásra szigorú szempontok alapján választják ki a jelentkezőket, így például ellenőrzik személyiségüket, egészségi állapotukat és körülményeiket, meg kell felelniük pszichológiai alkalmasság-vizsgálaton, és képzésen részt venniük.

– A helyzet jobb, mint régen, de a jelenleginél sokkal több nevelőszülőre van szükség – véli Búzás Lajos, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének vezetője. Ő maga is állami gondozásban, vagy ahogy ő fogalmaz: „a rendszerben” nőtt fel. Jól emlékszik arra, hogy néhány évtizeddel ezelőtt milyen körülmények között nevelkedtek azok a gyerekek, akiknek nem adatott sem vér szerinti, sem örökbefogadó család.

Ezért nem véletlen, hogy hivatásául is az állami gondozottak segítését és utógondozását választotta.

– A nevelőszülői tevékenység legnagyobb előnye, hogy a gyerek kimondhatja: apa és anya. Családban van, jó példát lát – magyarázza érdeklődésünkre Búzás Lajos, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének (BAGE) vezetője. – A lakásotthonokban tíz-tizenkét gyerekkel négy felnőtt foglalkozik, ami már sokkal barátságosabb, mint az a rendszer, amiben én nevelkedtem, viszont mégsem családban vannak.

Ma hazánkban 12 év alatti gyerek nem mehet lakásotthonba, csak nevelőszülőnél helyezhető el. A nevelőszülő feladata részben az, hogy támogassa a gyereket a hazagondozás, valamit az örökbefogadás folyamatában. Nevelőszülőkből hiány van annak ellenére, hogy az így felcseperedő gyerekek felnőttként sikeresebbek és családcentrikusabbak. A legtöbb jelenlegi nevelőszülőnek saját gyereke is van, így az elhivatottságot nem kell külön tanulniuk, viszont vannak kritériumok, amelyeknek meg kell felelniük.

Többlépcsős kiválasztás

Nevelőszülői feladatokat az láthat el, aki a 24. életévét betöltötte, egyedülálló vagy házasságban élő, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen előéletű, a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb. A jelentkező személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyerek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására, valamint a gyermek életkori szükségleteiből adódó feladatok ellátására.

A Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat hosszú évek óta többlépcsős pszichológiai kiválasztási protokollt alkalmaz a nevelőszülők kiválasztására, melyben a pszichológiai alkalmasság-vizsgálaton túl csoportos kiválasztási protokollt is kidolgozott, mielőtt a résztvevők a törvény által kötelező 60 órás döntés-előkészítő képzésen és nevelőszülői tanfolyamon vesznek részt. Később nevelőszülői képzést vagy OKJ-s bizonyítványt adó képzést is végezniük kell működésük folytatásához.

Hat gyerek, hat négyzetméter

– Amikor én voltam állami gondozott, hatvanan voltunk egy helyiségben. Akkor még nem tudtam, mi hiányzik, de ma már három gyermekem van, és érzem a család fogalmának pozitív súlyát – mondta a BAGE vezetője. A „sok jó ember kis helyen is elfér” elmélete a lakókörülmények feltételeinél is megáll: száraz, világos, jól fűthető lakás, külön szoba a szülőknek és a gyerekeknek, ahol a gyermekek személyes élettere legalább hat négyzetméter. A lakást a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel kell felszerelni. Nem érheti a gondozott gyermeket hátrány a családban nevelkedő más gyermek elhelyezéséhez és ellátásához viszonyítva. Egy szobában legfeljebb négy gyermek helyezhető el. A nevelőszülő – a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva – legfeljebb hat gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

Búzás Lajos a nevelőszülők munkáját hivatásként definiálja: – Ha megfelelünk a kritériumoknak, a nevelőszülővé válás elsősorban döntés kérdése. Sok nehézséggel, de még több örömmel jár, hiszen egy életre megerősíthetjük a gyerekeket még akkor is, ha csak rövidebb ideig nyújthatunk számukra támaszt mindennapjaik során.

– Szakál Adrienn –

