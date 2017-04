A nemzetközi iskolát és a Csokonai Színház felújítását is támogatja a kormány

A nemzetközi iskolával kapcsolatban elmondta: jelenleg csak Budapesten működnek hazánkban ilyenek. A kormány a debreceni létrehozását azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy a működtetésről gondoskodó szervezetbe a Debreceni Egyetem és minimális részben az állam is vegyen részt. A megvalósítást 2,5 milliárd forinttal segítik.

A magyar szabályoknak is megfelel

Papp László, Debrecen polgármestere arról beszélt a tájékoztatón, hogy a nemzetközi iskola egy 5 hektáros pallagi telken, a Nagyerdő szélén épül majd fel. Az első becsengetés 2019. szeptemberében várható. A működtető a Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ nevű szervezet lesz.

A két csoporttal működő óvodában 36, az általános iskola alsó tagozatának megfelelő képzésben 240, a felső tagozaton 100, a középiskolában szintén 100 gyereket akarnak fogadni. Az intézmény a nemzetközi érettségi program alapján képzi majd a diákokat. (Ilyenekből világszerte csaknem 4 ezer működik.) Papp László hangsúlyozta, hogy a fővárosi hasonló intézményekkel szemben a debreceni a magyar tanügyi szabályoknak is meg fog felelni. Vagyis az ott végzők mind hazai-, mind külföldi felsőoktatási intézményekben továbbtanulhatnak. A debreceniek mellett nyugat-romániai, kárpátaljai és kelet-szlovákai jelentkezőkre is számítanak. – A későbbiekben szó lehet a bővítésről, esetleg kollégium kialakításáról is – ismertette a polgármester.

Méltó körülmények között

Papp László a Csokonai Nemzeti Színház felújításával kapcsolatban kiemelte, hogy 6,3 milliárd forintot kap a város önkormányzata a beruházás megvalósítására a kormánytól. – Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat miatt ez rendkívül jelentős előrelépés – jelentette ki. Szavaiból kiderült, hogy a jövőre kezdődő teljes körű, külső-, belső renoválás keretében például kicserélik az összes elöregedett, tönkrement közművet, az ajtókat, ablakokat, megcsinálják a tetőszerkezetet, valamint korszerűsítik a nézőtéri székeket és a színpadtechnikát.

