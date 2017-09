A Nemzeti Választási Iroda levélben keresi meg októberben a felnőtt külhoni magyar állampolgárokat

Az elnök asszony elmondta: október második felében a magyarországi lakcímmel nem rendelkező felnőtt külhoni magyar állampolgároknak mintegy 650 ezer tájékoztató levelet küldenek, melyekben arra figyelmeztetik őket, regisztrálniuk kell ahhoz, hogy részt vehessenek a jövő év tavaszán tartandó magyarországi országgyűlési választásokon. A választói névjegyzékben még nem szereplők számára mellékelik a felvételi kérelem formanyomtatványát, a mintegy 294 ezer már regisztrált magyar állampolgárnak pedig olyan nyomtatványt tesznek a borítékba, mely az adatok esetleges változásának a bejelentésére alkalmas.

Pálffy Ilona a lakcímváltozás bejelentésének a fontosságára külön kitért. Megemlítette: azok közül, akik már a korábbi választások előtt regisztráltak, sokan kérték, hogy Magyarország valamely külképviseletén vegyék át a szavazólapot. Akkor az erdélyi magyar állampolgárok erősen tartottak attól, hogy a román posta nem fogja kézbesíteni a választással kapcsolatos leveleket. Az elnök asszony szerint azóta növekedett a bizalom a posta iránt, és lehetőség nyílik arra, hogy immár a saját címükre kérjék a szavazólapokat.

Az NVI elnöke szerint sokan elfelejthették, hogy a konzulátusra kérték a szavazólapot, mert a legutóbbi népszavazáson például több mint tízezer szavazólapot nem vettek át a csíkszeredai főkonzulátuson. Őket levélben emlékeztetik a korábbi választásukra.

Pálffy Ilona arról is beszámolt, hogy egy diákoknak szánt vetélkedővel is szeretnének szolgálni, hogy minél több választási információ eljusson a határon túli magyar állampolgárokhoz. Erdélyi iskolák magyar nyelven tanuló 16-18 éves diákjai vehetnek részt a vetélkedőn, amelyen a demokrácia, az emberi jogok, az Európai Unió és a levélszavazás tárgyában feltett kérdésekre kell válaszolniuk. A jelentkezők közül egy teszten választják ki a döntő résztvevőit. A jelentős nyereményért versenybe szálló döntősöknek kisfilmet, plakátot is kell majd készíteniük.

Pálffy Ilona elmondta: április 8.,15., 22., 29. vagy május 6., 13. és 27. lehetnek a magyarországi országgyűlési választások dátumai. Hozzátette: a NVI-nek a legkorábbi lehetséges dátumra kell készülnie. Az MTI kérdésére megjegyezte: legkésőbb 15 nappal a választások előtt lehet regisztrálni, de azt ajánlotta, aki részt venne a választásokon, korábban regisztráljon, mert nem biztos, hogy levélszavazata időben eljut Budapestre.

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja az MTI kérdésére elmondta: aki még nem igényelte a magyar állampolgárságot, de részt szeretne venni a jövő évi választásokon, annak legkésőbb októberben kell folyamodnia az állampolgárságért, hogy biztosan szavazhasson.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA