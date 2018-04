A nemzetek békés együttéléséért

A Török Köztársaság magyarországi nagykövete és a Svéd Legfelsőbb Bíróság nyugállományba vonult bírája is előadást tartott a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos napján, melyre két konferenciát is szervezett az intézmény Praetor Szakkollégiuma csütörtökön.

Dr. Szikora Veronika köszöntőjében elmondta, az ÁJK-nak fontos feladata, hogy ne csak a hazai, hanem a nemzetközi vérkeringésbe is bekerüljön. – Fontos, hogy a hallgatók a nemzetközi jogot ne csak betűkből, szerződésekből lássák, hanem kézzelfogható, napjainkban tetten érhető eseményeken keresztül is megismerhessék. A nemzetközi jog az egyik bizonyítéka és segítsége annak, hogy a nemzetek békében élhessenek egymással – mondta a dékán, majd egy fehér színű sálat is felöltött, jelképezve ezzel a konferencia lényegét.

Elismert szakemberek

A konferenciára a nemzetközi jog világából olyan rangos előadók érkeztek mint például Ahmet Akif Oktay, a Török Köztársaság magyarországi nagykövete és dr. h.c. Frank Orton, aki Svédország és Bosznia-Hercegovina volt kisebbségi ombudsmanja, a Svéd Legfelsőbb Bíróság nyugállományba vonult bírája.

A délelőtti előadások témája a véleménynyilvánítástól kezdve a protokollig számos területet felölelt, a délutáni szekcióüléseken pedig 50-60 előadó vett részt, akik a jogtudomány aktuális kérdéseit boncolgatták – mellyel már a jövő évi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is készültek.

