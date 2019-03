A napsütés mellett már csak a jó zene kell!

Március 29., péntek

19 óra: Majka Aréna Show – Főnix Csarnok

előzenekar: Horváth Tamás

Majka produkciójára a Főnix Csarnokban tombolhatunk | Fotó: Kovács Péter

19 óra: Cserháti Zsuzsa-emlékkoncert – Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló)

Cserháti Zsuzsa ’70 címmel ad emlékkoncertet Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és koncertzenekara. Közreműködik: Kocsis Tibor, Tabáni István, Kratelli Josephine.

19:30: Crazy Little Queen + Heavy Brains – Kaptár Klub

20 óra: Mizrab – Incognito Club

A zenekar a ’60-as, ’70-es évek hippi- és világzenei gyökereihez nyúl vissza. Korabeli slágereket dolgoz föl, mai köntösbe bújtatva.

Az instrumentális utazás közben keleti, afro-, latin és magyar motívumokat ötvöz.

20 óra: Árnyéknyúl – Debreceni Ifjúsági Ház

Az Árnyéknyúl háromtagú debreceni együttes. A zenekar legújabb programja a „Kamu Akusztik”, mely arról szól, hogy a zenekar megpróbálja megtalálni a koncert és az akusztikus hangulat közötti arany középutat.

A dalok új köntösben, gyakran új szerkezetben szólalnak meg kisebb klubokban, olyan hangerővel, ami mellett akár beszélgetni is lehet.

20 óra: Szeder – Nagyerdei Víztorony

Szeder, a Junior Artisjus díjas énekes, dalszerző 2019 tavaszán vadonatúj lemezzel, sorban a harmadikkal lép a közönség elé.

Az énekesnőt most sem hagyta cserben egyedi hangja és szarkasztikus humora, bátran ébresztgeti Csipkerózsa Sándort, az alvó betyárt, de lírai és életigenlő énje is ott lesz az új dalokban. Tőle szokatlanul egy szerelmes dal is született, Megtaláltál címmel. A dal februártól hallható a rádiókban, előkészítve az új album érkezését. Szeder 2014-ben a Reggeli dallal tűnt fel meghatározó szereplőként a hazai könnyűzenei palettán, majd a Feri feneke című dallal még szélesebb közönség szívébe lopta be magát. A mai napig érdekes, egyedi és szerethető szereplője a fesztiválok világának. Zenei sokszínűsége és szókimondó őszintesége mindig tartogat meglepetést a hallgatóknak, minden egyes koncert izgalmas belső utazás Szeder világába, ahol croissant-ból van a félhold, és kávéscsészében rajzolódik a tejút.

21 óra: D-vitamin-koncert – Rock Café (Hajdúszoboszló)

Március 30., szombat

19 óra: Reckless Roses (Guns N’ Roses tribute) – Kaptár Klub

20 óra: Margaret Island – Rock Café (Hajdúszoboszló)

A zenekar Hajdúszoboszlón is bemutatja a 3. lemezét, a korábbi együtténeklős kedvencek sem maradnak ki!

20 óra: Soulwave – Nagyerdei Víztorony

2019. március 30-án új dalokkal, egyedi fényekkel, megújult látvánnyal és az eddigi legütősebb koncerttel érkezik a Soulwave Debrecenbe, ahol vendégük a Patikadomb.

21 óra: Szüret Utcza – Incognito Club

A Szüret Utcza köz- és öncélú, instrumentális zenés produkció. A frontembert kerek dallamokkal helyettesítik. Becsukott szemmel játszanak, mert álmodni csak úgy lehet.

21:30: Supernem 17 – Roncsbár

A hazai poprock legvagányabb zenekara a jubileumokban sem követi a hagyományokat. A Supernem előre búcsút int kiskorúságának, és emlékezetesen ünnepli meg 17. születésnapját egy jubileumi klubturnéval.

