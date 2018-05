A nagyszülőknél mindig otthonra lelnek az unokák

Borszéky Csabáné Erzsike néni úgy véli, hogy nagymamának lenni teljesen más, mint édesanyának. Sokkal nagyobb felelősséggel tartozik az unokáiért, a védelmező szerepét szükség esetén mindig magára ölti.

Lehet kényeztetni őket

– A szülőknek nevelniük kell a csemetéiket, míg egy nagymama nyugodt szívvel kényeztetheti őket, ez már egy hálásabb feladat. Imádnak enni a unokáim, ezért mindig elkészítem számukra a kedvenc ételeiket. Úgy érzem, hogy kötelességem szórakozást is nyújtani számukra, ezért programokat szervezek nekik, amelyeket nagy örömmel fogadnak. Nagyon bensőséges a kapcsolatom velük, sokszor még olyan dolgokat is megosztanak velem, amelyeket a szüleikkel nem. Elmondják a problémáikat, mert tudják, hogy szívesen meghallgatom őket, majd segítek a megoldásban is. Tisztelettel fordulnak felém, tudják, hogy tapasztaltabb vagyok náluk, megfogadják a tanácsaimat, ami engem mindig boldogsággal tölt el. Fontosnak tartom, hogy minőségi időt töltsek a családommal, hiszen a tartalmas együttlétek alatt nyílunk meg egymásnak, ami akár egy közös főzést is jelenthet. A családunkban már szokássá vált, hogy a legfontosabb ünnepeket együtt töltjük. Úgy vélem, hogy a jeles napokon mindenkinek a szerettei mellett a helye. El sem tudnám már képzelni úgy a születésnapomat, hogy nincsenek körülöttem azok, akiket a világon a legjobban szeretek és óvok. Anyák napján mindig felköszöntenek a fiúk, kapok tőlük virágot és természetesen nagyon sok szeretetet. Úgy érzem, hogy az unokáimnak egyszerre vagyok a nagymamájuk és az édesanyjuk is, hiszen bármiben számíthatnak rám – mondta Erzsike néni.

– Nagy Emese –

