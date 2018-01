A nagyhalakra fókuszáltak a fuvaros csalók

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júliusában különösen nagy kárt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen, számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményekkel elkövetett csalás bűntettében mondott ki bűnösnek 6 vádlottat, akik 2009 és 2012 között több tucat nemzetközi fuvarszállítmányát saját raktáraikba irányították, ezzel 355 millió forint kárt okozva a megrendelőknek. A törvényszék a vádlottakat 3 és fél év – 5 év közötti fegyházbüntetésre ítélte, illetve 4-5 évre eltiltotta őket a közügyek gyakorlásától is. Az ügy VI. rendű vádlottja, L. András, aki az 1990-es évek magyarországi szervezett bűnözésének közismert alakja volt, 5 év fegyházbüntetést kapott. A vádlottaknál a törvényszék fejenként 6,4 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt. A bíróság két vádlottat 5 évre kiutasított Magyarországról. A vádlottak nem bocsáthatók feltételes szabadlábra. Az ítélet ellen az ügyész téves minősítés miatt az I.–VI. rendű vádlottak terhére súlyosításért fellebbezett. A vádlottak többsége azt kéri, hogy mentsék fel a bűnszervezeti minősítés alól, illetve enyhítésért fellebbezett.

Nagynevű cégeket károsítottak

A Debreceni Ítélőtábla dr. Elek Balázs vezette tanácsa szerdán megtartotta az ügy első tárgyalását. Sz. I. Zs. + 5 fő csalás bűntettének tárgyalásán az ügyészség újabb 4 oldalas átiratát ismertette az ügyész. A tárgyalás a perbeszédekkel március 19-én folytatódik – tájékoztatott Fórizs Ildikó, az ítélőtábla sajtószóvivője. A bíróság által megállapított tényállás szerint a bűnszervezet az interneten, fuvarszervező cégek szállítmányaira jelentkezett be fővállalkozóként. A cégnyilvántartásban legálisan működő cégként jelentek meg, de a fuvarozáshoz megfelelő eszközzel nem rendelkeztek. A megbízások megszerzését követően azokat továbbították olyan jóhiszemű alvállalkozóknak, akiknek megvolt a szállítási infrastruktúrájuk. A megrendelőknek megadták az alvállalkozók szállítójárműveinek rendszámát, az alvállalkozók a felrakodás helyén megjelentek, és az árut fel is pakolták. A felrakodás előtt az alvállalkozóknak egyes esetekben hamisított szállítási okmányt küldtek, amelyre lerakási helyként már a bűnszervezet bérelte raktárat írták. Arra is volt példa: az alvállalkozót vagy a sofőrt menet közben tájékoztatták arról, hogy megváltozott a lerakodás helye. A vádlottak hazai és nemzetközi szinten is nagynevű társaságokat károsítottak meg: több ismert édességgyártót, élelmiszeripari céget, gyógyszergyártót és tisztítószer-előállítót.

HBN

Bűnszervezetben valósult meg a több száz milliós csalás: öt év fegyház Kisbandinak Debrecen - Nemzetközi cégek árufuvarjait eltérítve, azokat saját raktáraikba irányítva okozott 350 millió forintot meghaladó kárt Lakatos András és bűnszervezete. Ezért a Debreceni Törvényszék pénteki elsőfokú ítéletével a Kisbandiként is emlegetett férfit 5 év, öt társát 3-5 év közötti fegyházbünte... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA