A Nagyerdő fáiért aggódva

Az Erdőfelügyelőség még csak meg sem nézi, hogy hol, milyen sok a kipusztult fa. Egyik a másikat tartja néhol! Már sok mindenre hivatkoztak – a madarakat nem zavarják, lombos a fa, majd később ellenőrzik a fákat, amelyek esetleg veszélyesek, vagy jelentsük be telefonon, amelyik majd ránk dől!

Gondolom, a szakembereknek nemcsak ott kell fákat kivágni, ahol az építkezések folynak.

– Hűse Ilona, Debrecen –

Rendszeresen figyelik

A Debreceni Nagyerdő városi belterületének Nagyerdei körúton kívül eső erdőterületei a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (a továbbiakban Nyírerdő Zrt.) vagyonkezelésében állnak. Ezáltal a Móricz Zsigmond körút és Kartács utca által közrefogott erdőtömbben is a Nyírerdő Zrt. lát el erdőgazdálkodási feladatokat. 2016 decemberében munkatársaik a tulajdonviszonyok és a telekhatárok figyelembe vételével kimérték az út tartozékát képező erdőszéli területüket, amelyek fenntartása, kezelése hivatalunk, azon belül a Zöldterületi Osztály feladata. A terület az Európai Unió által létrehozott ökológiai hálózat, a Natura 2000 hálózat része. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a terület kezelésére. Az úttest menti erdőszél megdőlt, kiszáradt, balesetveszélyes fáinak kivágását, a fák szárazoló gallyazását 2017-ben két ütemben is megrendeltük a Dehusz Nonprofit Kft.-től. 2017 februárjában a munkálatokat – az ott szabálytalanul várakozó autók épségét szem előtt tartva – részben elvégezték, a legbalesetveszélyesebb egyedeket eltávolították. A terület kezelésében egyelőre megoldatlan problémát jelentenek az útpadkán, az erdőszél mentén szabálytalanul várakozó autók. Ez jelentősen nehezíti a munkálatok elvégzését, mivel az autósok a meghirdetett lezárás ellenére is oda parkolnak. 2017 novemberében ismét megrendeltük a munkálatokat. Az úttest menti erdőszél állapotát havi rendszerességgel végzett helyszíni bejárások során folyamatosan figyelemmel követjük. A szükséges munkálatokat a kivitelező kapacitásának függvényében megrendeljük, a munkálatok elvégzését ellenőrizzük – válaszolta a debreceni polgármesteri hivatal.

