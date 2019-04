A Nagyerdei Szabadtéri Játékok története

Avató ünnepségén, 1950. június 10-én Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékát a szerző jelenlétében, Csenki Imre rendezésében mutatták be, melynek díszletét – egy stilizált székely szőttest és székelykaput ábrázoló színpadképet – Menyhárt József festőművész tervezte.

Az azóta eltelt évtizedekben a Nagyerdei Szabadtéri Színpad szerves részévé vált a debreceniek kulturális életének; generációk sora szórakozott itt egészen az új évezred elejéig. Az ezredfordulóra azonban annyira leromlott a szabadtéri színpad állapota, hogy be kellett zárni. Az itt látott előadások emléke azonban még mindig élénken élt a városlakók szívében, és az idősebb korosztályoké mellett egyre hangsúlyosabban megjelent a közép- és fiatal generáció igénye is a színpad újranyitására.

Debrecen önkormányzata ezért kiemelten kezelte a szabadtéri színpad ügyét, így amikor pályázat útján forrást is sikerült elnyerni hozzá, nem volt kérdés: a parkerdő kétmilliárd forint értékű rekonstrukciója többek közt tartalmazni fogja a szabadtéri színpad korábbi épületének felújítását, bővítését és akadálymentesítését is. Így az eredeti helyén, de megújulva, a kor követelményeinek megfelelve, 2014 nyarán ismét megnyitotta kapuit az észak-alföldi régió legnagyobb szabadtéri színháza, az 1017 fős befogadóképességű Nagyerdei Szabadtéri Színpad. Szintén programok megrendezésére ad lehetőséget a közvetlenül a Színpad főbejárata előtt létesült, a Békás-tó partján fekvő 500 férőhelyes Rendezvénytér is. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad – melyet újranyitása óta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. programoz és üzemeltet – e komplex fejlesztésnek köszönhetően kapta meg ismét a lehetőséget eredeti funkciója betöltésére: a magas színvonalú szórakoztatásra, immár a 21. század elvárásainak megfelelően.

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nyári programsorozata, a Nagyerdei Szabadtéri Játékok minden év május 1-jétől szeptember 30-áig ível, mely az előadó-művészeti műfajok gazdag tárházából évente több mint negyven kulturális programot – színházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, családi és kertmozi-programokat – kínál a régió lakosai és vendégei számára. A Színpad emellett nyaranta a Bartók Béla Kórusverseny és Folklórfesztivál, a Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál, a Debreceni Bor- és Jazznapok, valamint a Debreceni Virágkarnevál egyes programjainak is otthont biztosít.

