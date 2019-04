A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2019. évi előadásai

2019. május 29. 20.30 (esőnap: május 30.)

Sarkadi Imre – Fábri Zoltán – Nádasy László – Vincze Zsuzsa:

KÖRHINTA

színmű egy részben

a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása

Fábri Zoltán felejthetetlen filmjének a Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila-rendezte színpadi változata Magyarország első számú színtársulatának és néptáncegyüttesének elsöprő erejű tolmácsolásában!

Szerelem, föld, házasság, érdekek. Vajon melyik a fontos? A fiatalok boldogsága, vagy hogy – évszázadok paraszti törvénye szerint – egyesüljenek a birtokok, amelyek majd megélhetést jelentenek egy új család számára. Szerelem? Lehet-e a pillanat boldogságára jövőt építeni? Erősebb a társadalom, a „földhöz a föld törvénye”, a józan ész, mint két ember egymás-akarása?

Vidnyánszky Attila rendező számára a történet személyes és társadalmi szála közül elsősorban a személyes a fontos. A szerelem ereje, hatalma, és a beteljesülő szerelemben a jövő lehetősége… Vidnyánszky az érzelmek sodró erejét grandiózus színpadi kompozíciókban viszi színre, a nagyszerű szereposztás mellett a műfajokat átívelő, a prózát, a táncot, a zenét egyesítő költői színházi produkció dinamizmusáért pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes felel.

Szereplők: Varga József, Szűcs Nelli, Berettyán Nándor, Szász Júlia e.h., Farkas Dénes

Közreműködik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és zenekara

Társrendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán

Rendező: Vidnyánszky Attila

Sarkadi Imre örököseinek az engedélyét a Hofra Kft. közvetítette.

Az előadás hossza (szünet nélkül): 100 perc

2019. június 2. 20.30 (esőnap: június 3.)

John Kander − Fred Ebb − Bob Fosse:

CHICAGO

musical két részben

a Vörösmarty Színház előadása

Minden idők legsikeresebb Broadway musicalje a Vörösmarty Színház élőzenekaros, lebilincselő előadásában, a világhírű férfi szoprán, Vásáry André közreműködésével!

A fiatal, nagyratörő bártáncos nőcske, Roxie Hart lepuffantja szeretőjét, mert ígéretei ellenére nem egyengette halovány karrierjét. Roxie börtönbe kerül, ahol megismerkedik Velma Kellyvel, Chicago legragyogóbb csillagával. És ezzel kezdetét veszi a duplacsövű revü.

Roxie egy új világba csöppen, a börtönben valóra válhat minden álma: címlapsztori lehet belőle. Nem kell hozzá más, csak egy Morton Mama, akinek jó összeköttetései vannak, és egy korrupt sztárügyvéd, Billy Flynn. A siker titka Chicagóban: sok trükk, blöff, dohány, púder, charleston és all that jazz…

Érdekesség, hogy a musicalben – mely Hamvai Kornél és Varró Dániel bravúros fordításában kerül színre – Magyarországon most először, a Mary Sunshine-t megtestesítő Vásáry André a mű eredeti hangfekvésében énekli a betétdalokat.

Szereplők: Varga Gabriella, Kiss Diána Magdolna, Sághy Tamás, Krisztik Csaba, Vásáry André, Váradi Eszter Sára

Közreműködik a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar.

Rendező-koreográfus: Horváth Csaba

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Az előadás hossza (egy szünettel): 175 perc

2019. június 5. 20.30 (esőnap: június 6.)

Jeanie Linders:

MENOPAUZA

musical két részben

a Játékszín előadása

A Játékszín kacagtatóan tabudöntögető sikermusicalje négy színészdíva: Hernádi Judit, Szulák Andrea, Tóth Enikő és Náray Erika elsöprő erejű előadásában!

Mindenkivel megeshet – mármint ha nő, és elmúlt annyi…

A mi történetünk ma játszódik, a New York-i Bloomingdale’s áruházban – de játszódhatna a világ bármelyik más áruházában is. A szereplőink négy nő, és velük is megesik az… Az, amiről nem szeretünk beszélni. Mert tabu. De mi most megdöntjük. Ismerős sorsok, világhírű slágerek, ellenállhatatlan humor. A színpadon négy díva, négy csodálatos nő, akik mesterei a humornak és varázslatosan énekelnek…

Szereplők: Hernádi Judit, Szulák Andrea, Tóth Enikő, Náray Erika

Rendező: Tallós Rita

A színdarab Magyarországon a Gfour Productions különleges engedélye alapján, a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Az előadás hossza (egy szünettel): 140 perc

2019. június 11. és 12. 20.30 (esőnap: június 13.)

Molnár Ferenc:

JÁTÉK A KASTÉLYBAN

anekdota két részben

a Játékszín előadása

Két legendás, Kossuth-díjas színész, Benedek Miklós és Lukács Sándor és a Vígszínház sztárszínészei Molnár Ferenc ínycsiklandó szalonvígjátékában!

Egy elegáns, olasz tengerparti kastélyba kis színházi csapat érkezik: két szövegíró és egy fiatal zeneszerző. Tervük, hogy bejelentik az itt vendégeskedő primadonnának régen várt operettjük elkészültét. Ám a művésznőt jobban leköti az idősödő híres színész, mint a neki szánt operett és az ifjú zeneszerző szerelmes rajongása. A kacér primadonna, a hősszerelmes és a fiatal zeneszerző kínos szerelmi bonyodalmát csak egy drámaíró fortélya oldhatja meg…

A világsikert kiérdemelt darab páratlanul szellemes színpadi játék, elegáns komédia. Pazar mulatság, melyben szétválaszthatatlanul összegabalyodik valóság és látszat, igazság és hazugság, élet és színház.

Szereplők: Benedek Miklós, Fesztbaum Béla, Csapó Attila, Tornyi Ildikó, Lukács Sándor, Csőre Gábor, Gados Béla

Rendező: Marton László

Az előadás hossza (egy szünettel): 150 perc

2019. június 16. és 17. 20.30 (esőnap: június 18.)

Francis Veber:

LEGYEN FÉRFI, MONSIEUR PIGNON!

vígjáték két részben

a Thália Színház előadása

Egy újabb felejthetetlen bravúrprodukció a Thália Színház vígjátéki műhelyéből, Pindroch Csaba, Szervét Tibor és Szabó Győző könnyesre kacagtató alakításaival!

Pignonnak utolsó cseppekkel van tele a pohara. A legutolsó, hogy hírét veszi: családfői után könyvelői állásából is ki akarják rúgni. Ilyenkor kell egy barát, akinek támad egy zseniális ötlete. És Pignon, hogy mentse az állását, más ember lesz. Ugyanolyan, de tényleg más. Csak színleg, persze. Ez is elég ahhoz, hogy körülötte a többiek se ismerjenek magukra.

A nagysikerű film (Addig jár a korsó a kútra…) színházi változata mulatságos szatíra rólunk, akik néha a legnagyobb kerülővel találjuk meg saját utunkat.

Szereplők: Pindroch Csaba, Szervét Tibor, Szabó Győző, Gubás Gabi, Vida Péter, Nagy Viktor, Tóth Eszter

Rendező: Paczolay Béla

A színdarab jogait Magyarországon a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség képviseli.

Az előadás hossza (egy szünettel): 135 perc

2019. június 19. és 20. 20.30 (esőnap: június 21.)

Ray Cooney – John Chapman:

NE MOST, DRÁGÁM!

bohózat két részben

a Madách Színház előadásában

Nagy Sándor és Szente Vajk újabb petárdaszerű jutalomjáték-duettje az angol bohózatirodalom egyik legnevettetőbb darabjában!

Az elegáns londoni szőrmeszalonban Gilbert, az egyik társtulajdonos a hódítás reményében nercbundát készül ajándékozni Janie-nek, az egzotikus szépségnek. Tervének egy akadálya van, mégpedig Janie férje, aki feltehetőleg gyanakodna, ha felesége egy tízezer fontos bundában állítana haza. A nőügyekben páratlanul találékony Gilbert beindítja a megoldás gépezetét, aminek következtében elképesztő események kezdik gyors ütemben követni egymást…

Szereplők: Nagy Sándor, Szente Vajk, Trecskó Zsófia, Tóth Angelika, Barabás Kiss Zoltán, Dobos Judit, Galbenisz Tomasz, Foki Veronika, Sári Éva, Barát Attila, Ujszigeti Anna

Rendező: Cseke Péter

Az előadás hossza (egy szünettel): 110 perc

2019. június 23. és 24. 20.30 (esőnap: június 25.)

Georges Feydeau:

BOLHA A FÜLBE

bohózat három felvonásban

a Thália Színház előadása

A Thália társulatának pazar szereposztású tisztelgése a francia bohózatszerzők koronázatlan királya előtt!

Állítólag mindenkinek létezik egy hasonmása a világon. És Chandebise igazgató hiába korrekt úriember, ha belőle is kettő van. A felesége gyanút fog, és tőrbe csalja. Chandebise gyanút fog, és a legjobb barátját küldi maga helyett. A barát pedig titokban a feleség reménybeli szeretője. Egymás karjába is zuhannak a kétes hírű Hotel Numerában, de a váratlan randevú rémálommá változik, amikor mégiscsak megjelenik Chandebise. Egyszerre két irányból. Megbolydul a szálló, azonnal összefutnak, akiknek nem szabad találkozniuk. Szobák falán át pördül az ágy, a leírhatatlan kavarodásban mindenki észvesztve menekül egymáshoz és egymás elől.

A bohózat: a tragédia fonákja. Arról mesél, könnyekig nevettetően, amilyennek látszik az ember, és amilyennek látszani szeretne. Szerencsére ezek nem mi vagyunk – csak a többiek.

Szereplők: Szervét Tibor, Gubás Gabi, Pindroch Csaba, Mózes András, Nagy Viktor, Szabó Erika, Vida Péter, Tamási Zoltán, Mórocz Adrienn, Bán Bálint, Hunyadkürti István, Tóth Eszter, Domokos László mv.

Rendező: Kelemen József

Az előadás hossza (két szünettel): 160 perc

2019. június 26. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint Quartet:

SHAPESHIFTER

lemezbemutató koncert

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint a történetmesélés mesterei. Mindketten bő évtizede a magyar jazzélet legmeghatározóbb művészei közé tartoznak, és külföldön is nagy elismertségnek örvendenek.

Szerethetőségük titka, hogy hangzó történeteikre rendre rezonálnak hallgatóik. Több közös zenekaruk, projektjük közül jó ideje működik akusztikus duójuk, mellyel eddig két közös lemezt készítettek. Legújabb lemezük, a Shapeshifter a kelet-európai ritmikát vegyíti a kortárs jazz dinamizmusával. Igéző dallamokkal és lebilincselő groove-okkal átszőtt zenéjüket immár egy belga ritmusszekcióval kiegészülve rögzítették.

A két virtuóz zenésztársat, Nicolas Thys bőgőst és Antoine Pierre dobost Harcsa Veronika brüsszeli tanulmányai során ismerte meg. Kreatív támogatásukkal a lemezen szereplő dalok még erősebb jelenléttel szólalhatnak meg.

A zenék és szövegek nagy része ez alkalommal is Harcsa Veronika munkája. A dalok a jazz nyelvén mesélnek történeteket arról, milyen napjainkban fiatalnak és igazi páneurópainak lenni, hogyan lehet békére, boldogságra találni a zajos városok, az olcsó repülőjegyek és a közösségi média felgyorsult világban.

Zenekar: Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár, Nicolas Thys – nagybőgő, Antoine Pierre – dob

A koncert hossza (szünet nélkül): 90 perc

2019. június 27. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

Dumaszínház:

KÖNNYŰBULVÁR

Dombóvári István, Bellus István, Lovász László és Musimbe Dávid Denise estje

Kiszel Tünde Donald Trumppal készített közös fürdőruhás naptárat? Palvin Barbi bikiniben mászta meg a Mount Everestet? Istenes Bence és Csobot Adél megosztva kapott fizikai Nobel-díjat? A bulvárvilág soha nem áll meg, és folyamatosan a legőrültebb sztorikat produkálja, amelyek mellett már mi sem mehetünk el szó nélkül.

Ezért úgy döntöttünk, hogy átfuttatjuk a könnyű- és nehézbulvár sztorijait a Dumaszínház rendszerén, és meglátjuk, mi jön ki belőle. Ehhez össze is állt a bulvár Dream Team: a kétlábon járó celeblexikon Bellus István, a géppuskaszájú, mindent azonnal lecsapó Dombóvári István, valamint az ifjú Musimbe Dávid Dennis, aki jobban imádja a pletykákat, mint egy komplett nyugdíjas otthon…

Ezt a prominens trojkát pedig műsorvezetőként Lovász László fogja egybe, és próbálja meg esetenként féken tartani, mint ahogy sikerrel teszi ezt a Duma Aktuál szereplőivel is.

Szóval, aki szeretne képben lenni Berki Krisztián, Ördög Nóra vagy éppen a Hajdú-Sarka páros folyó ügyivel, annak mindenképpen érdemes lesz a KÖNNYŰBULVÁR előadásaira jegyet váltani. Utána pedig garantáljuk, hogy a hazai bulvárvilág felkészült és kikezdhetetlen tudású szakértőjeként fogja elhagyni a nézőteret.

Az előadás hossza (egy szünettel): 90 perc

Jegyek: 3 900 Ft, 3 400 Ft, 2 900 Ft

A jegyek kibocsátója a Dumaszínház.

2019. június 30. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

MÁSKÉPP

Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél koncertje a Modern Art Orchestrával

A világhírű operaénekes, Miklósa Erika Másképp című lemezének anyagát először hallhatja élőben a debreceni közönség.

Az egyedi koncertprogramban a világjáró, Kossuth-díjas művésznő a szívéhez legközelebb álló áriákból és dalokból válogat, míg Fekete-Kovács Kornél saját szerzeményeiből és hangszereléseiből mutat be darabokat. A koncert klasszikus kalandozás a jazz, az opera és operett – a két előadó igen erőteljes és rendkívül magával ragadó világában. Átiratok, különlegességek, meglepetések Bernsteintől Cole Porterig, Rossinitől Gershwinig a Modern Art Orchestra kitűnő zenészeinek kíséretében.

„Keresem az új dolgokat, az meg pláne motivál, hogy mások mondják, meg kellene próbálnod a jazzt. Egyszerűen vonzanak ezek a lehetőségek. Feltöltenek, belépek új világokba, és jól érzem ott is magam. A Másképp című lemez voltaképpen az én szenvedélyeimről szól. Akár Piaf-sanzont, akár Piazzola-tangót és Cole Porter-jazzt, akár a Carmenből a Habanerát éneklem. Nálam a szenvedély és a bátorság amúgy is összeér.” (Miklósa Erika a Másképp című lemezről)

Szólista: Miklósa Erika

Zenekarvezető, karmester: Fekete-Kovács Kornél

közreműködik: Modern Art Orchestra

A koncert hossza (szünet nélkül): 85 perc

2019. július 3. 20.30

A SKARLÁT BETŰ

balett két felvonásban

a Győri Balett előadása

A legendás Győri Balett páratlan szépségű táncjátéka egyetlen este erejéig Debrecenben!

A Győri Balett nem kevesebbre vállalkozik, mint az amerikai Nathaniel Hawthorne nagy sikerű regénye, A skarlát betű első balettszínpadi adaptációjának bemutatására.

Az indián háborúk korának puritán Új-Angliájában játszódó mű egy házasságtörés történetét meséli el. Hősnője Hester Prynne, akit hűtlenség vádjával elítélnek, s bűne jeléül ruháin vörös A betűt kell hordania. Hester emelt fővel viseli a megbélyegzést, és szeretettel neveli házasságtörésben fogant gyermekét. Társát a bűnben nem nevezi meg, ő ugyanis a közösség nagy tiszteletben álló fiatal lelkésze. A műben erkölcs és álszentség keveredik a bűntudat mardosásával és a bosszúvággyal, s izgalmas erkölcsi dilemma feszül a bűn és az érzelmek vállalása között.

Közreműködnek a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növendékei

Koreográfus: Velekei László, Harangozó-díjas

Az előadás hossza (egy szünettel): 90 perc

2019. július 8. és 9. 20.30 (esőnap: július 10.)

Peter Quilter:

MENNYEI HANG!

vígjáték két részben

a Játékszín előadásában

Egy igaz történet és egy mámoros színházi est Florence Foster Jenkins-ről, a világ legrosszabb és legboldogabb énekesnőjéről a Kossuth-díjas Bánsági Ildikó és Gálvölgyi János főszereplésével!

Florence Foster Jenkins, akit a világ legrosszabb operaénekesnőjének tartanak, 1868-ban született Amerikában, Pennsylvaniában, 1912-től hangversenyezik – hangos sikerrel – lemezt készít, haláláig (1944) az elhivatott énekesnők életét éli.

Ugyan lelkét a legtisztább muzsika árasztja el, a hanggal baj van: se ritmusérzéke, se hallása, ámde mindez nem zavarja népes rajongótáborát. Előadásaiból annyi szeretet, báj, a zene felemelő, nemesítő hatásába vetett hit árad, hogy ellensúlyozza fals hangjait. Hangversenyeire minden jegy elkelt, sőt az utcán állva, tömegek reménykedtek, hogy bejuthatnak a nem mindennapi produkcióra. A közönség nevetett rajta – de imádták Jenkinst.

Peter Quilter darabját húsz országban játszották – a főszerepet alakító híres, kiváló színésznőknek köszönhetően – kiemelkedő sikerrel.

Szereplők: Bánsági Ildikó, Gálvölgyi János, Szemenyei János, Lévay Viktória, Murányi Tünde, Bacsa Ildikó

Rendező: Bagó Bertalan

Az előadás hossza (egy szünettel): 125 perc

2019. július 11. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

MINTHA ELVÁGTÁK VOL

a L’art pour l’art Társulat előadása

Tudta ön, hogy a jelen a jövő múltja és a múlt jövője?

Vegyük például a Mintha elvágták vol című előadást!

Amikor ön a jegyét megvette rá, akkor az a jelen volt, az előadás viszont a jövőben zajlott majd.

Amikor az elkövetkezendő jelenben az előadást nézi, a jegyvétel lesz a múlt, az előadás utáni rész pedig a jövő.

Igen ám, de mi történik a jegyvétel alatt, az előadás közben, illetve a mindkettő után következő időintervallumban?

A jegyvásárlás alatt a „Jó napot! A Mintha elvágták vol című előadásra kérek egy jegyet, amibe a Társulat elmúlt és elkövetkezendő 30 évének legjobb jelenetei kerültek, beleértve a kezdeteket” szöveg, a kimondása előtt a jövőben fog elhangozni, az elhangzás pillanatában a jelenben, utána meg a múltban, viszont, ha betűnként vesszük a szöveget, akkor a „m” elhangzásakor az „intha elvágták vol” lesz a jövő, aztán, az „i” kimondásakor a „ntha elvágták vol”, a „m” viszont múlt lesz, immár megváltoztathatatlanul, mivel a múltba utólag nem tudunk belepiszkálni.

A jövő megváltoztatásának lehetősége ugyan rendelkezésünkre áll, de mi értelme lenne, ha az „i” betű elhangzása után úgy folytatnánk, hogy „nhatvelágkátolvműmícelaőrasáderkékyegtegyej…”- vagy – és ez már valóban újító szellemre vall – úgy, hogy „krhznaldjfzkeb”.

Persze, nem muszáj betűkre bontani, aki igazán elszánt, az a kvantumokat is kipróbálhatja.

A műsort írták és előadják: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt, Szászi Móni

Az előadás hossza (szünet nélkül): kb. 90 perc

2019. július 13. és 14. 20.30 (esőnap: július 15.)

Jerry Herman – Harvey Fierstein:

AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE

musical két részben

a Kultúrbrigád és az Átrium előadásában

A világhírű Tony-díjas Broadway-musical a Jászai-díjas Stohl András és Hevér Gábor lenyűgöző alakításaival, Alföldi Róbert legendás rendezésében!

Az Őrült Nők Ketrece egy olyan hely, ahol mindenki az lehet, aki. Vagy épp az, aki lenni akar. De ha muszáj másnak mutatnod magad, mint aki vagy? Hit, remény, szeretet, munka, család, haza, tegnap, ma, holnap, én, te – és ketten együtt.

Főbb szereplők: Hevér Gábor, Stohl András, Fehér Balázs Benő, Józan László / Fehér Tibor, Parti Nóra, Mihályfi Balázs, Hullan Zsuzsa, Csobot Adél, Fehér Tibor / Nagy Dániel Viktor / Bankó Bence

Koreográfus: Gergye Krisztián

Zenei vezető: Csengery Dániel

Rendező: Alföldi Róbert

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Explicit színházi tartalom – az előadás megtekintését 15 éven felüli nézőinknek ajánljuk.

Az előadás hossza (szünet nélkül): kb. 195 perc

2019. július 23. és 24. 20.30 (esőnap: július 25.)

Kocsák Tibor – Miklós Tibor:

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG!

szimfonikus koncertszínház két részben

a Nagyerdei Szabadtéri Játékok és a Csokonai Színház előadása

Debrecen ikonikus musicalje élő szimfonikus koncertszínházi változatban újratöltve, Móricz Zsigmond születésének 140 éves évfordulója és a megújult Nagyerdei Szabadtéri Színpad megnyitásának 5 éves évfordulója tiszteletére!

A nagyszabású produkció – melyet különleges látványvilággal, valamint teljesen élő zenekari hangzással először láthat és hallhat a debreceni közönség – egy kivételes városi összefogás eredményeként jön létre a Csokonai Színház, a Kodály Filharmonikusok Debrecen, a Lautitia Gyermekkar, az Ady Endre Gimnázium drámatagozatos tanulói és az Eastsiders Tánctársulat közreműködésével, melynek keretében egy több mint száz fős szereplőgárda kelti életre Nyilas Misi felnőtté válásának halhatatlan történetét.

Móricz Zsigmond 1920-ban írt regényében saját múlt- és jelenbeli élményeit Nyilas Misi, a Debreceni Református Kollégium harmadik osztályos gimnáziumi tanulója századfordulós történetébe sűríti, mely mű ezáltal nemcsak értékes korrajzként, hanem már a felnőtt író korán kibontakozó egyéniségének és művészi ambícióinak hiteles lenyomataként is értelmezhető.

A Légy jó mindhalálig zenés színpadi változatának valóságos diadalútját annak legendás 1991-es debreceni ősbemutatója óta belföldön és külföldön többezer előadás és teltházas előadásszéria bizonyítja.

Zenei vezető és karmester: Bókai Zoltán

Rendező: Bálint Albin

Szereposztás hamarosan!

A produkció a Hartai Zenei Ügynökség szíves engedélyével, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kölcsey Ferenc ösztöndíj-támogatásával kerül színre.

Az előadás hossza (egy szünettel): kb. 120 perc

2019. július 29. 19.00 (esőnap: július 30.)

Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián:

A PÁL UTCAI FIÚK

zenés játék két részben

a Pannon Várszínház előadása

A Kossuth-díjas Dés László és az eMeRTon-díjas Geszti Péter nagy sikerű családi musicalje közkívánatra ismét a Nagyerdei Szabadtérin!

Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az emberi társadalom természetéről, a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök kortársaink.

A klasszikus alapmű A dzsungel könyve című musical szerzőinek tollából ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg. A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a mai hangzású zenék és dalszövegek. A veszprémi Pannon Várszínház egész estés produkciójában döntő szerepet játszik a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, a színészek zenei-ritmikai kreativitása, a fiatalság ereje, humora, az eredeti mű katartikus üzenete.

Főbb szereplők: Kiss T. István, Szelle Dávid, Szente Árpád Csaba, Zayzon Csaba, Punk Péter, Molnár Ervin, Ruff Roland, Gábor Márkó, Farkas-Csányi Attila, Gönczi Jakab, Magyar János, Kékesi Gábor, Keresztesi László, Lenchés Márton, Kovács Gábor

Rendező: Vándorfi László

Molnár Ferenc regénye nyomán a színpadi változat kialakításában részt vett: Marton László és Radnóti Zsuzsa, Török Sándor átdolgozásának néhány elemét felhasználva.

A zenés játék a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft. és a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség Kft. engedélyével kerül bemutatásra. Molnár Ferenc örököseit Magyarországon a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség képviseli.

Az előadás hossza (egy szünettel): kb. 165 perc

2019. augusztus 12. 20.00 (esőnap: augusztus 13.)

Wolfgang Amadeus Mozart – Lorenzo Da Ponte:

FIGARO HÁZASSÁGA

vígopera négy felvonásban, két részben, magyar nyelven

Co-Opera – Csokonai Színház

Mozart legnépszerűbb vígoperája a Nádasdy-díjas Szabó Máté napjainkra hangolt, nagy sikerű rendezésében a Csokonai Színházból egyetlen előadás erejéig a Nagyerdei Szabadtéri festői környezetébe költözik át!

Marcellina Figarót szereti. Figaro és Susanna egymást szeretik, csakhogy a gróf is Susannát szeretné… A grófné azt szeretné, hogy a gróf őt szeresse. Cherubino minden nőt szeret, de elsősorban a grófnét. Barbarina Cherubinót szereti. Bartolo a bosszút, Basilio a botrányt, Antonio pedig az italt.

Mozart és Da Ponte első közös műve a vágyak és a meglepetések vígoperája, amely hol ellenállhatatlan humorral, hol szívbemarkoló őszinteséggel mesél rólunk, emberekről. Szabó Máté lendületes, szellemes rendezése közelebb hozza a történetet a mai nézőhöz: Almaviva gróf, a vagyonos borász házában minden a feje tetejére áll a két alkalmazott, Figaro és Susanna esküvőjének napján.

Szereplők: Haja Zsolt, Rálik Szilvia, Bordás Barbara, Kiss András, Mester Viktória, Busa Tamás, Farkasréti Mária, Balczó Péter, Böjte Sándor, Nagy Kíra, Udvarhelyi Péter

Közreműködik a Kodály Filharmonikusok Debrecen és a Csokonai Színház Énekkara

Rendező: Szabó Máté

Az előadás hossza (egy szünettel): 190 perc

2019. augusztus 14. 20.00 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

A Bon-Bon és a Debrecen Big Band koncertje

A Sexepilem; Álomgyár; Érezd Magad Jól; Haverok, Buli, Szamba; Hétvégi Királylány; Indulnom Kell; Köszönöm, Hogy Vagy Nekem; Számlák, Tv, Szóda; Valami Amerika

Őszintén, kezeket föl, aki nem bulizott a fenti Bon-Bon számokra!

Ha netán jelentkezett, az csak azt jelentheti, hogy még el sem múlt 25… Vagy ha mégis, az elmúlt 25 évet valószínűleg egy dobozban töltötte.

Az előbbit nagyon irigyeljük, az utóbbi esetben viszont sürgős korrepetálást javaslunk. (Kérjük, olvassa el a csillagozott részt, és jöjjön el a koncertre!)

A Debrecen Big Band az ország egyik legismertebb magyar dallamos rockzenét játszó zenekarának legjobb dalait idézi fel, a jövőre 25 éves csapat két frontemberével, Török Tamással és Szolnoki Péterrel.

A Bon-Bon legnagyobb slágerein kívül jazz örökzöldek és a Virágkarnevál pezsgését megidéző latin ritmusok színesítik a műsort.

Vendégek: Zsemlye Sándor – szaxofon, Gyárfás István – gitár, Lutz János – basszusgitár, bőgő

Közreműködnek a Valcer Táncstúdió táncosai.

Műsorvezető: Fazekas László.

* Az együttes számos aranylemez birtokosa, albumjaik olyanok, mint egy-egy doboz bonbon: sokféle ízzel, színnel, hangulattal. Dalaik, kedvesek, természetesek, jókedvűek, humoruk és fülbemászó dallamuk mindenkit bulizásra serkent. (A koncert ülőhelyes, de senkit nem fogunk piszkálni, ha valahol oldalt táncolni akarna…)

A koncert hossza (szünet nélkül): 100 perc

2019. augusztus 15. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

Dumaszínház: ÉLETED FILMJE

Kovács András Péter önálló estje

Azt mondják, halálod pillanatában lepereg előtted életed filmje. Ha buddhista vagy, akkor valószínűleg a következő élet előzetese is. De ha hihetünk a szóbeszédnek, az utolsó pillanatban egyszer, utoljára – vagy talán először – egyben láthatod az egészet. És amit látsz, meg fog lepni: nem egy csavaros játékfilm, nem is felzaklató doku – csupán összedobált snittek zavaros egymásutánja egy bizarr történettel, aminek az eleje hiányzik, a befejezése pedig érthetetlen. Egy olyan film, ami gyártási terv, forgatókönyv és próba nélkül készült, amiben a szereplők esetlenül botladoznak és improvizálnak, aminek a főszerepére senki nem castingolt téged, ahol a rendező kiléte talány. Nem vígjáték, nem is tragédia – leginkább börleszk.

Kovács András Péter estje erről a börleszkről szól, az egyes életszakaszok legnagyobb elhasalásairól a Vihar a Biliben c. estből ismert vicces és elgondolkodtató stílusban, az est végére pedig kiderül: mindegy melyikünk filmjét játssza a mozigépész, nincs új sztori – csetlés-botlásaink emberiek, mélyek és egyetemesek.

Az előadás hossza (egy szünettel): kb. 90 perc

Jegyek: 3 900 Ft, 3 400 Ft, 2 900 Ft

A jegyek kibocsátója a Dumaszínház.

2019. augusztus 16. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

THE BEATLES VS. ROLLING STONES

a The BlackBirds és a Stoned koncertje

Az ország két legismertebb tribute zenekara a budapesti ősbemutatót követően, országos turné keretében lép színpadra Debrecenben, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

A nemzetközileg is elismert BlackBirds zenekar jövőre immár 15. éve népszerűsíti és ápolja a Beatles hagyományokat, a Stoned legénysége (a Fonogram-díjas Kőváry Péter vezetésével), mint a Rolling Stones hazai helytartója pedig 2003 óta adja elő a világ legnagyobb R&R bandájának, a Rolling Stonesnak a dalait. A jubileumi turné két korszakalkotó lemez előtt tiszteleg, 50 éve ekkor jelent meg a Beatles Abbey Road című albuma és a Let it Bleed korong a Stonestól, rajta az egyik legnagyobb slágerrel a Gimme Shelterrel!

A több, mint kétórás nagykoncerten természetesen mind a Beatles, mind a Rolling Stones legnagyobb slágerei elhangzanak majd a zenekarok meghatározó korszakait végigkísérve, korhű kosztümökkel és hangszerekkel, vonós és fúvós szekcióval, akusztikus betétekkel és eredeti filmrészletekkel színesítve.

A koncert hossza: 150 perc

2019. augusztus 17. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

BUDAPEST BÁR-KONCERT

Az életedben vannak dolgok, amikre érdemes izgalommal várakozni, amiknek lehet örülni, amikért érdemes élni. Ilyen események a Budapest Bár-koncertek: mosolygós arcok, nagyszerű dalok, érzelmek, lazulás, boldogság – muzsika!

A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. Az együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti.

A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat, és a fiatalok kultúrájának részévé. Számos régi dalt leporoltak, elfeledetteket élesztettek újra, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben pedig számos új dalt is írtak. Korok, kultúrák, stílusok és korosztályok találkoznak a produkcióban – talán ezért is szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt az együttest, amely mára többgenerációs kedvenccé vált.

A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok között és kiszakít a mindennapokból.

Örömzene nyitott füleknek!

A Budapest Bár zenekar: Farkas Róbert (hegedű, gitár), Farkas Mihály (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika, zongora), Farkas Richárd (bőgő), Kisvári Ferenc (dob)

Énekesek: Behumi Dóri, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László, Lovasi András, Szűcs Krisztián.

Fotós: Ruth Zuntz

2019. augusztus 18. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

SZERELMÜNK, KALOTASZEG

a Duna Művészegyüttes előadása

Az előadás során az 1957-ben alapított Duna Művészegyüttes táncosai, Berecz István és Narvatil Andrea párosa, és egy autentikus kalotaszegi zenekar segít felfedni a kalotaszegi tájegység tradícióinak szépségeit.

A Duna Művészegyüttes általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelje a műfaj megszokott színpadi kereteiből, és innovatív szellemiségű, modern előadásokat hozzon létre.

Kalotaszeg számos olyan kiemelkedő táncost és zenészt adott a népművészetnek, mint Mátyás István „Mundruc”, Ifj. Fekete János „Poncsa”, Jankó István „Pitti”, Fodor Sándor (Neti Sanyi), Berki Ferenc „Árus”. Az előadás e kimagasló egyéniségek művészetén keresztül igyekszik megmutatni mindazt a láthatatlan szépséget, ami az alkotói lélekben megbújik, egyúttal emléket is kíván állítani eme kiváló művészeknek.

A mű ezen táncosok és zenészek sorsából, életéből, történeteiből merít, igyekszik feleleveníteni egyéniségüket – ugyanakkor a produkció zenei és táncanyaga a munkásságuknak köszönhetően fennmaradt kalotaszegi magyar, román és cigány táncokra, valamint zenére épül.

Közreműködők:

Navratil Andrea, Berecz István – ének

Duna Művészegyüttes, Göncöl Zenekar

Zene: Dulai Zoltán, Kelemen László, Pál István „Szalonna”

Táncmester: Gyémánt-Csontos Lívia, Gyémánt Ádám

Koreográfus: Fitos Dezső, Kocsis Enikő, Juhász Zsolt, Mihályi Gábor

Rendező: Juhász Zsolt

2019. augusztus 19. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)

CARAMEL-KONCERT

Caramel a zenei és közélet kiemelkedő alakja, népszerűsége alapján a hazai könnyűzenei előadók, zeneszerzők szűk élmezőnyének tagja. Sikere több mint 13 éve töretlen, dalait 100 milliónál többször töltötték le YouTube-on és egyéb internetes felületeken. Négy telt házas Aréna-koncert, több országos turné, színházi és fesztivál fellépések fűződnek nevéhez. Fonogram- és BRAVO-díjas, ötszörös platinalemezes, többszörös Petőfi TOP40, Mahasz TOP10-es szerző-előadó.

A koncerten felcsendülnek legnépszerűbb slágerei, mint a Szállok a dallal, Ébren álmodók, Lélekdonor, Vízió, Jelenés, Mennem kell, Végtelen, Még egyszer, Használd a szívedet, stb.

2017-es Caramel 7 című albuma dupla platinalemez lett, 2018-ben pedig elsőként kapta meg az újonnan alapított Máté Péter-díjat a könnyűzene területén végzett kiemelkedő munkásságáért.

