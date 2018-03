A nagyágyúk között bizonyíthatnak a debreceni vívóhölgyek

Budapesten, a Csörsz utcai MOM Sportban gyűlnek össze hétvégén a világ legjobb női és férfi párbajtőrözői, péntektől vasárnapig rendezik meg ugyanis az idei legrangosabb magyar vívóversenyt, a WestEnd Grand Prix-et. A hölgyek mezőnyében a Békessy Béla Vívóklubból Mihály Kata, valamint Fedor Tamara is pástra lép majd.

Az igazi élversenyzők, az elit között kell helytállniuk a debreceni tehetségeknek. A 230 női induló soraiban ott lesz olimpiai bajnoknőnk, a jelenlegi világranglista-vezető Szász-Kovács Emese, de megmérkőzik például az olimpiai második, kétszeres egyéni világbajnok olasz Fiamingo, a rangsor harmadik helyén álló, aktuális orosz vb-győztes Gudkova, és a korábbi budapesti világbajnok észt Beljajeva is. Nagy kihívás előtt állnak tehát a cívisvárosiak, akik elmondták, mit várnak maguktól a viadalon.

Összeszedettnek érzi magát

– Két héttel ezelőtt, Tatán vettem részt a felnőtt női párbajtőrcsapat válogatott edzőtáborában. Hasznos volt az összetartás, a németek legjobbjai is ott voltak, sokat tudtam vívni, erős ellenfelekkel szemben. Azóta itthon készülök, jó formában vagyok, összeszedettnek érzem magam, bár hozzáteszem, kissé azért izgulok, elvégre is csak az idei legrangosabb honi verseny vár rám. Én már eljutottam odáig, hogy nem is igazán az számít, hol végzek, mennyi pontot gyűjtök, hanem sokkal inkább az, hogy élvezzem a vívást. Ezzel együtt persze megvannak a céljaim. Az A terv szerint a csoportomban hat győzelemmel és nulla vereséggel zárok, ami reményeim szerint elég lesz ahhoz, hogy rögtön kiemeljenek a 64-es főtáblára. Szeretnék a legjobb nyolc versenyző közelében végezni. A másik forgatókönyv már sötétebb képet fest, ebben az esetben úgy számolok, már a selejtezőben becsúszhat egy-két vereség, és nehezebb lesz eleve a főtáblára jutás is. Ha így történik, ki tudja, kikkel kerülök össze, és hogy fekszik az ő stílusuk, kiszámíthatatlan, azonban a legjobbra fogok törekedni. Tavaly jól sikerült ez a GP, szeretnék ismét pozitív élményekkel távozni! – bizakodott Mihály Kata, aki a jelenleg a 97. helyen áll a világranglistán.

Nincs veszítenivalója

A másik ifjú debreceni vívó, Fedor Tamara pillanatnyilag a 456. pozícióban van, neki az elsődleges célja most a tapasztalatszerzés lesz. – Már annak is örülök, hogy részt vehetek ezen a versenyen. Nincs veszítenivalóm, megpróbálom majd a maximumot nyújtani. Erős mezőnyben tehetem próbára magam, bízom benne, sok új tapasztalattal gazdagodom majd, melyeket a jövőben kamatoztathatok. Jó lenne, ha továbbjutnék a csoportból, és 15-ös asszót tudnék vívni. Ez tavaly nem sikerült a világkupán, ott két győzelemmel zártam, most három minimum kellene. Sajnos a vizsgaidőszak alatt nem tudtam rendszeresen látogatni az tréningeket, de az elmúlt egy hónapban már komolyabb edzésmunkát végeztem, talán az erőnlétem még nem az igazi, de fejben rendben vagyok – mondta az első éves joghallgató vívó hölgy.

Fotó: Békessy Béla Vívó Klub

Kata és Tamara számára szombaton indul a „buli”, de mint elmondták, már pénteken elutaznak a fővárosba, mint fogalmaztak, beleszagolnak a levegőbe, szokják a környezetet.

Az előzetes nevezések alapján több mint 50 országból közel 550 vívó küzd a minél jobb eredményért Pesten. Pénteken a férfiak, szombaton a nők selejtezőit bonyolítjuk le, vasárnap következik a két 64-es direkt kieséses tábla, illetve a négyes döntők.

– Békessy Béla Vívó Klub –

