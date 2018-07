A művész csak járja a saját útját

Hazai és külhoni művészek dolgozntak közösen tíz napig a hajdúnánási művésztelepen azért, hogy megörökítsék a város szépségeit fotókkal, festményekkel vagy különféle technikákkal készült alkotásokon. Immár 13. alkalommal, ezúttal július 19. és 28. között zajlott a Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor az Aranyszalma Alkotóházban.

Látványfestészet

Egy szabadtéri alkotás alkalmával beszélgettünk Pistyur Imre Munkácsy-díjas szobrászművésszel, aki elmondta, hogy idestova nyolc éve vendége a művésztelepnek, s mint minden évben, így most is kimagasló alkotások születnek a remek közösségben.

Fotó: Harsányi Zsolt

– Élettel teli ez a város – mondta a művész. – Az alkotáshoz egy sajátos légkört, szinte energiát ad, és akik eljöttek, azok nagy szeretettel alkotnak. Az emberek, a helyiek szívesen veszik, ha a belvárosban dolgozunk. A nánásiak befogadóak, megállnak, elgondolkodnak az alkotásokon, megfogalmazzák a véleményeiket, szóba elegyednek a művészekkel. Ettől izgalmas ez a világ. Egymás alkotásai azok, melyek inspirálják az embert, s megmutatják azt, hogy kivel is állunk szembe – emeli ki Pistyur Imre.

Színes a paletta

A szintén Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Szemadám György kiemelte: külső inspirációk kellenek ahhoz, hogy valakiből művész legyen. Alkalmazkodni kell bizonyos vonulatokhoz.

Szemadám György | Fotó: Harsányi Zsolt

Mint mondja, az alulról való táplálkozás, a fejlődés az, ami a normális útja a művészetnek, s ennek következménye, hogy a magyar képzőművészet a mai napig sokszínű. Ebben mindenféle irányzat jelen van, s az irányzatokon belül csak a színvonal egy szelekció.

A művésznek szerintem az a dolga, hogy járja a maga útját. Egyéni feltárás, egyéni utak, sok kudarccal, sikerrel, fájdalommal. Szerintem erről szól a magyar képzőművészet, amely megőrizte sokarcúságát”

– fogalmazott Szemadám György.

Külföldiek is vannak

Bertalan Ferenc, a tábor vezetője elmondta, hogy idén is sok festő-, szobrász-, grafikus-, tűzzománc- és fotóművész közös helyszínen, közös gondolatokon keresztül hozza létre azokat az alkotásokat, amiken megjelenítik Hajdúnánás értékeit, kincseit. Hozzátette: mindig nagy öröm számukra, ha jelenlétükkel külföldi képzőművészek is megtisztelik a tábort. Ebben az évben érkeztek alkotók Japánból, Lengyelországból, mindemellett szép számmal hazai és helyi művészek is.

A város közössége jó a művészekhez, s az alkotók ugyanilyen szeretettel hagyják Hajdúnánáson az itt készített darabokat, a legjobbakat, a fő műveket. Ezeket egy-egy helyi rendezvényen nemes cél érdekében elárvereznek majd.

– Harsányi Zsolt –

