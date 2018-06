Egyeki SBSE–Polgári VSE 1–1 (1–0)

250 néző. Vezette: Vasziliu T. (Kóti L., Benedek Zs.)

Egyek: Kalóz I. – Balogh M., Czikora K., Vadász B., Lipták M., Zsólyomi D., Torma S., Len Sz., Csala R. (Farkas A.), Farkas Z., Újvári K. (Farkas Cs.) Edző: Farkas Zoltán.

Polgár: Bodolai B. – Kiss M., Berki A., Molnár D., Bene L., Nagy L., Bolgár D., Reszegi L. (Polonkai L.), Csorba T., Csikós L., Dobó V. Edző: Kövér Zsolt.

Gól: Torma S., illetve Dobó V. Jók: Mindenki Kiállítva: Kalóz I. Ifi: 4–1.

Farkas Zoltán: Egy rendkívül jó színvonalú mérkőzésen, parázs hangulatú meccset játszottunk a dobogóért. Sajnos nem sikerült nyernünk, de el kell ismerni, hogy ez az eredmény igazságos, akármennyire fáj. Büszke vagyok a csapatra. Úgy érzem a jövő a miénk lehet.

Kövér Zsolt később nyilatkozik.

Józsa SE–Bocskai SE Vámospércs 3–3 (1–3)

75 néző. Vezette: Puskás Z. (Németh M., Géhl B.)

Józsa: Fejér G. – Ale M., Bazsó O., Kiss A. (Zabiák P.), Papp R., Nyerges D., Borbíró D., Brehószki B., Mátrai T., Dr. Valóczki J. (Szabó M.), Kalina L. Edző: Szabó László.

Vámospércs: Kolompár J. – Balogh S., Nánási D., Vincze V., Kolompár R. (Szabó K.), Kiss I., Grai G., Kovács Gy. (Pólyik D.), Tóth G., Kolompár K., Kiss T. Edző: Oláh Sándor.

Gól: Borbíró D.(2), Dr. Valóczki J., illetve Kolompár K.(2), Kiss T. Jók: Bazsó O., Borbíró D., Brehószki B., Fejér G. illetve Nánási D., Kovács Gy., Kolompár K. Ifi: 5–0.

Szabó László: Sajnos az egész bajnokságban látszott, hogy az edzések hiányoztak, főleg azért mert a csapatjáték volt mikor nagyon jól működött, de sajnos sokszor nem működött. Még van hátra egy mérkőzésünk, de bízom benne, hogy a következő bajnokságban a csapat sokkal jobban összehangolódik.

Oláh Sándor: A múlthéthez képest ez már jobb volt, de még mindig kevés.

Újszentmargitai GYSE–Görbeházi K.S.E. 5–1 (3–0)

200 néző. Vezette: Kriston T. (Tóth G., Búzás A.)

Újszentmargita: Áfra T. – Puzsár A., Rédai N., Burka Z., Zsiga R., Visegrádi P., Visegrádi D., Szabó I. (Kun M.), Draveczky L. (Burka T.), Lakatos T., Bozsányi T. Edző: Varga Gábor.

Görbeháza: Szilágyi K. – Csele G., Szabó Cs., Toronyai L., Varga B., Fábián Sz., Ilyés Z., Siket Gy., Pók D., Halász Á., Ronkovics T. Edző: Ronkovics Tamás.

Gól: Bozsányi T.(2), Visegrádi P.(2), Visegrádi D., illetve Ilyés Z. Jók: Mindenki Ifi: 3–5.

Varga Gábor: Első sorban is szeretnénk megköszönni dr. Forgács Barnabásnak, hogy a mai mérkőzést meg tudtuk rendezni. Másodsorban, úgy gondolom, hogy senkit sem akarok megérteni, de a két csapat között óriási különbség volt, ami gólokban is megmutatkozott és, ha végén pontosabbak vagyunk, akkor akár több góllal is nyerhettünk volna.

Ronkovics Tamás később nyilatkozik.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA