Egyeki SBSE–Polgári VSE 1–1 (1–0)

250 néző. Vezette: Vasziliu T. (Kóti L., Benedek Zs.)

Egyek: Kalóz I. – Balogh M., Czikora K., Vadász B., Lipták M., Zsólyomi D., Torma S., Len Sz., Csala R. (Farkas A.), Farkas Z., Újvári K. (Farkas Cs.) Edző: Farkas Zoltán.

Polgár: Bodolai B. – Kiss M., Berki A., Molnár D., Bene L., Nagy L., Bolgár D., Reszegi L. (Polonkai L.), Csorba T., Csikós L., Dobó V. Edző: Kövér Zsolt.

Gól: Torma S., illetve Dobó V. Jók: Mindenki Kiállítva: Kalóz I. Ifi: 4–1.

Farkas Zoltán: Egy rendkívül jó színvonalú mérkőzésen, parázs hangulatú meccset játszottunk a dobogóért. Sajnos nem sikerült nyernünk, de el kell ismerni, hogy ez az eredmény igazságos, akármennyire fáj. Büszke vagyok a csapatra. Úgy érzem a jövő a miénk lehet.

Kövér Zsolt később nyilatkozik.

Józsa SE–Bocskai SE Vámospércs 3–3 (1–3)

75 néző. Vezette: Puskás Z. (Németh M., Géhl B.)

Józsa: Fejér G. – Ale M., Bazsó O., Kiss A. (Zabiák P.), Papp R., Nyerges D., Borbíró D., Brehószki B., Mátrai T., Dr. Valóczki J. (Szabó M.), Kalina L. Edző: Szabó László.

Vámospércs: Kolompár J. – Balogh S., Nánási D., Vincze V., Kolompár R. (Szabó K.), Kiss I., Grai G., Kovács Gy. (Pólyik D.), Tóth G., Kolompár K., Kiss T. Edző: Oláh Sándor.

Gól: Borbíró D.(2), Dr. Valóczki J., illetve Kolompár K.(2), Kiss T. Jók: Bazsó O., Borbíró D., Brehószki B., Fejér G. illetve Nánási D., Kovács Gy., Kolompár K. Ifi: 5–0.

Szabó László: Sajnos az egész bajnokságban látszott, hogy az edzések hiányoztak, főleg azért mert a csapatjáték volt mikor nagyon jól működött, de sajnos sokszor nem működött. Még van hátra egy mérkőzésünk, de bízom benne, hogy a következő bajnokságban a csapat sokkal jobban összehangolódik.

Oláh Sándor: A múlt héthez képest ez már jobb volt, de még mindig kevés.

Újszentmargitai GYSE–Görbeházi K.S.E. 5–1 (3–0)

200 néző. Vezette: Kriston T. (Tóth G., Búzás A.)

Újszentmargita: Áfra T. – Puzsár A., Rédai N., Burka Z., Zsiga R., Visegrádi P., Visegrádi D., Szabó I. (Kun M.), Draveczky L. (Burka T.), Lakatos T., Bozsányi T. Edző: Varga Gábor.

Görbeháza: Szilágyi K. – Csele G., Szabó Cs., Toronyai L., Varga B., Fábián Sz., Ilyés Z., Siket Gy., Pók D., Halász Á., Ronkovics T. Edző: Ronkovics Tamás.

Gól: Bozsányi T.(2), Visegrádi P.(2), Visegrádi D., illetve Ilyés Z. Jók: Mindenki Ifi: 3–5.

Varga Gábor: Első sorban is szeretnénk megköszönni dr. Forgács Barnabásnak, hogy a mai mérkőzést meg tudtuk rendezni. Másodsorban, úgy gondolom, hogy senkit sem akarok megérteni, de a két csapat között óriási különbség volt, ami gólokban is megmutatkozott és, ha végén pontosabbak vagyunk, akkor akár több góllal is nyerhettünk volna.

Ronkovics Tamás később nyilatkozik.

Pentafrost Nyírmárton–Létavértes SC 97 2–1 (2–0)

100 néző. Vezette: Dobi Zs. (Juhász D., Jóni T.)

Nyírmártonfalva: Kozma N. – Szemán B., Havrilla I., Kiss G., Tóth T., Dobrai G., Jónizs A., Tóth G. (Kövér M.), Szemán N., Mandics I. (Szakály P.), Mezei S. Edző: Konyári Sándor.

Létavértes: Jónás D. – Bárány P., Máté F., Éaczkó I., Papp Z., Fekete S., Bordás G. (Karászi F.), Tóth L. (Vónya P.), Varga Gy. (Horváth S.), Bakó L., Demján J. Edző: Kontor Gábor.

Gól: Tóth T., Szemán B., illetve Vónya P. Jók: Senki, illetve Mindenki Kiállítva: Papp Z. Ifi: 7–0.

Konyári Sándor: A szerelmünk lapjain a héten új fejezet kezdődött el íródni, ezért a mérkőzésen nem tudtam rész venni. Korrekt ellenfelünk tíz emberrel is megnehezítette a dolgunkat. A második félidő alapján rászolgáltak volna egy pontra. Gratulálok a srácoknak, hogy edző nélkül és a sok hiányzó ellenére is lehozták a kötelezőt.

Kontor Gábor: Sajnos az első két nagy hibánkból két gólt kaptunk, de ez nem volt elég mert jött a kiállítás. Ezek után rendeztük sorainkat és úgy futballoztunk, ahogy ilyenkor kell. Türelmesen vártuk a lehetőségeket, amelyek jöttek is, de öt-hat óriási helyzetünkből csak egyet sikerült kihasználni.

