A mínusz 20 fokot az autók is megérzik – Egy-két trükk, amit jó, ha megteszünk vezetés előtt

Megdermednek az olajok, befagyhat az ablakmosó, tönkremehetnek a gumitömítések, szétfagyhat a gyenge akkumulátor. Hogyan lehet elkerülni vagy csökkenteni a dermesztő hideg autós veszélyeit? Kezdjük talán azzal, hogy a zárolajzó-jégoldót ne a kesztyűtartóban tartsuk…

Ügyes praktikák

Ha szabadban áll az autónk, akkor érdemes az ablaktörlő-lapátot felhajtani, hogy ne fagyjon oda az üveghez. Fújjuk le az ajtók tömítő műanyagjait szilikonnal, hogy ne fagyjanak be! Ha nem indul a családi négykerekű, betolással ne próbálkozzunk (tönkreteheti a katalizátort), hanem hívjunk valakit, aki a saját kocsija akkumulátorával (úgynevezett bikakábel segítségével) segít a motor életre keltésében. „Csillaggarázsban parkolók jól teszik, ha indulás előtt néhány percig járatják a verdát, hiszen így nemcsak a jég olvad le a szélvédőről, hanem a motor is hamarabb éri el az üzemi hőfokát. Ha éjszaka esett a hó, ne csak a motorháztetőt, de a tetőt is seperjük le, hiszen előbbi menet közben a szélvédőnkre fújódik, utóbbi pedig a mögöttünk közlekedő látását zavarhatja. És még valami: önindítózás előtt nem szabad más elektromos fogyasztókat bekapcsolni, hiszen azok tovább csökkentik a mínusz 20 fokban amúgy is meggyengült akkumulátor teljesítményét.

HBN

