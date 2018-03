A minőség sosem olcsó

A magyar termék kifejezés olyan hívószóvá vált, ami garancia a fogyasztók számára a minőségre, nem mellesleg a nemzeti öntudatot is erősíti. Gondoljuk mi, ám ha odaállítanának egy kamerát egy olyan polchoz, amely drágább hazai és olcsóbb külföldi terméket tartalmaz, nem biztos, hogy tettek is követnék a kijelentést. Tapasztalják ezt a Napló-kerekasztalra meghívott vendégeink is. Közülük van, aki úgy oszt-szoroz, hogy felkerüljön a termék arra a polcra, de van, aki elfogadta, hogy az olcsóbb almalé van, ahol jobban fogy. Arra kerestük a választ általunk, hogy milyen eszközeik vannak a minőség hangsúlyozására.

Minden nap munka

Egy lisztet nagyon nehéz reklámozni, a fogyasztó bizalmáért nap mint nap meg kell dolgozni – állítja Ifj. Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona zRt. örököse. – A marketingünkben így a cél nem a kiváló minőség kommunikálása, hiszen innen indulunk. Cél a differenciálás, az egyedi tulajdonságok kiemelése, és hogy a vásárlók mindig egyenletes, kiváló minőségű lisztekből készíthessék el ételeiket. Amikor hazai termékről beszélünk, felmerül, hogy drágább az olcsó külföldi konkurenciánál. Igen, ráadásul az emberek igen érzékenyen reagálnak a liszt és az abból készülő kenyér és egyéb pékáru árának emelkedésére.

Azt valljuk, hogy minőségi magyar liszthez minőségi magyar acélos gabona szükséges, és az ártartás érdekében sose vásároltunk rosszabb minőségű búzát, inkább meglépjük az áremelést, ha a piaci viszonyok szükségessé teszik. Szerencsére a mi termékeinket vásárló és használó partnereink mind megértik ezt”

– árulta el.

A magyar gyártók és termelők nagy része minőségi termelést végez, de ezt el kell magyarázni a fogyasztóknak – reagált Sztányi Péter. A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. kereskedelmi igazgatója kiemelte, azt is meg kell osztaniuk, hogy a piacon azért magasabbak az áraik, mert a gyártási technológiáiknak köszönhetően termékeik megbízhatóak és időtállóak, a HAJDU-tól évtizedek alatt megszokott kiváló minőséget képviselik.

Fotó: Matey István

– Saját vizsgálati laborral is rendelkezünk, így a saját termékeink mellett a többi gyártó termékét is vizsgáljuk, sok esetben a külföldi termékek rossz minőségét tapasztaljuk, amivel szemben korlátozottak a jogorvoslati lehetőségeink – tette hozzá.

Verseny és megfelelés

A Pocsaj Gazda tejet előállító Szentesi Zoltán elmondta, hogy a 80-as években Hollandiában dolgozott, majd hazatérve holland mintára hozta létre tehenészetét. – 30-ról 50-re, majd 80-ra növeltük a tehénállományt, majd a tej­ipar állandóan változó körülményei miatt (minősítés, ár stb.) úgy döntöttünk, feldolgozzuk a saját tejünket. Nem bántam meg, de azóta se lett könnyebb az életem a verseny, a megfelelés miatt. Mi 20 éve termeljük a tejet, változatlan minőségben. Nincs pénzünk laboratóriumi kutatómunkára, így a tejhez semmit nem teszünk hozzá, de ki sem vonjuk belőle az értékes tápanyagokat.

Miért kellene más készítményekkel pótolni azokat a létfontosságú vitaminokat és nyomelemeket, amiket élelmiszer formájában is bevihetünk a szervezetünkbe?”

– vetette fel.

Szakács Tamás szerint (Hajdúsági Sütödék Zrt.) tőke és szakértelem szükséges a brandépítéshez. – Olyan szinten, ami látványos eredményt hozna, igen kevesen tudjuk a marketingeszközöket felhasználni, elsősorban a tőkeerő hiánya miatt. Az élelmiszeripari gyártó ágazat jellemzően nehéz helyzetben van, mert az áruösszetételt és az árakat a multik tematizálják a piacon. Alapvetően értéklánc-problémát tapasztalok. Az alapanyag-termelő, –gyártó, –forgalmazó láncban aszimmetrikus a jövedelem-eloszlás. Esetünkben a gabonatermelők, a malomipar és a kereskedelem között ott található a sütőipar, amely az alacsony átadói árak miatt szenved. Az ágazatban kevés forrás jut az innovációra és a fejlesztésekre. Ágazatonként, iparáganként eltérő a támogatási rendszer. Az élelmiszeralapanyag-előállítókat erősen el kell különíteni az élelmiszergyártóktól, hiszen az előzőek jelentős támogatást kapnak évtizedek óta.

– Barak Beáta –

Sürgősen változtatni kell

Itthon lehet venni már 200 forint alatt kenyeret, ezzel azt sugallják Szakács Tamás szerint, hogy a kenyér olcsó. „A mai olcsóság árát a sütőipar fizeti meg. Jellemző a helyzetre, hogy a magyar fogyasztói árak alapvető sütőipari termékekből a nyugat-európai bolti árak 40 százalékát sem érik el, miközben a költségeink döntő többsége világpiaci szintű. Ezen a helyzeten az iparág életképessége és konszolidációja érdekében sürgősen változtatni kell.”

