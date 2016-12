A minket körülvevőért szóltak

Az Energiahatékonyság javítása és szemléletformálás a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban címmel szerveztek egy napnyi előadássort novemberben. A rendezvény alapjául az EEA Grants pályázata szolgált. Az iskolát már nyáron korszerűsítették, a munkálatokat diavetítésen nézhették meg a diákok. Az elhangzó fogyasztási adatok és az intézményünkben idén bevezetett technológiák (napelemek, szabályozhatóvá tett világítási rendszer) bemutatása megerősítettek bennünket a tudatban, hogy valóban energiatakarékossá vált az épület. A bevezető előadáson a projekt eredményén kívül szó volt általánosabb tanácsokról is, fontos fogalmakat magyaráztak el – ezzel a gimnázium tanulói útmutatást kaptak a saját környezetükben alkalmazható energiatakarékossághoz is.

Rácz Gréta 12. A osztályos tanuló megismertette velünk saját fejlesztését, az akvapóniás rendszert, melyet a Magyar Innovációs Szövetség 2014/15. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyére készített, az előkelő második helyezést érve el vele. Az önfenntartó rendszer egyszerre fokozza a haltenyésztés és a növénytermesztés hatékonyságát, és biztosítja a vegyszermentességet is. Eredményei azt bizonyították, hogy kellő elszántsággal akár mi magunk is sokat tehetünk környezetünk védelméért. Tanáraink szintén érdekes előadásokat tartottak nekünk az energiahatékonyság témakörében.

A nap utolsó állomásaként különböző feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak az előadások során megszerzett információk alapján. A keresztrejtvényből, anagrammákból és feleletválasztós kérdésekből álló feladatsoron kívül egy kérdőívet is ki kellett töltenünk. A kérdések az energiagazdálkodási szokásainkra irányultak. Kiértékeléskor mindannyiunk számára kiderült, min és milyen mértékben kellene változtatnunk, hogy környezettudatosabban éljünk. A program egyfajta versenyt is jelentett, hiszen a legjobban szereplő osztályok közül három, tortát is kapott.

– Balogh Anett, Husz Dominika 11. A – Debreceni Ady Endre Gimnázium –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA