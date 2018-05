A Mihály-napi vásáron várják a rendőrök az érdeklődőket

A tavaszi Mihály-napi országos kirakodóvásár 2018. május 12-én 9 órakor megtartott megnyitóján Dr. Gyurosovics József rendőr dandártábornok is részt vett – áll a rendőrség közleményében. Hajdú-Bihar megye rendőrfőkapitánya a megnyitót követően a társszervek képviselőivel közösen megnézte a rendőrség, a katonaság és a büntetés-végrehajtás standjainál megtekinthető eszközöket, bemutatókat.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság több szakterületen szolgáló munkatársa várja a rendőri munka, illetve a határvadász-képzés iránt érdeklődőket.

Fegyverzettechnikai bemutatót tartanak a Cívis Közterületi Támogató Alosztály szakemberei, míg a bűnmegelőzési osztály munkatársai hasznos vagyonvédelmi és az áldozattá válás elkerülésére szolgáló tanácsokkal látják el az odalátogatókat, akiknek lehetősége nyílik kerékpárjaikat a „Bikesafe” vagyonvédelmi programban regisztrálni.

A programokat a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága motor szimulátorral, valamint KRESZ teszttel és „részeg szemüveggel” is színesíti.

A határvadász-képzés iránt érdeklődők a vásárban találkozhatnak a megyei rendőr-főkapitányság toborzócsoportjával is. A rendőrök a jelentkezés és a képzés feltételeiről tájékoztatják az érdeklődőket, akik a hivatással kapcsolatos kérdéseikre is választ kapnak. A konkrét elhatározás esetén jelentkezési egységcsomagot is átadnak a toborzók, amelyet a jelentkező később kitöltve be tud adni a rendőrségre.

A határvadász-képzéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, a megye valamennyi rendőrkapitányságának, rendőrőrsének munkatársaihoz, valamint a rendőrség honlapján is megtalálnak minden fontos információt a jelentkezéshez.

