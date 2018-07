A Mihalkó-család tovább öregbíti a Mihalkó-kalapot Balmazújvároson

A balmazújvárosi kalapos dinasztia a 19. század dereka óta készíti a kalapok sokaságát viselői nagy örömére. Nem csak az országban, hanem számos földrészen hordják büszkén és megelégedve a merinói báránygyapjúból készített hortobágyi pásztorkalapot – tudtuk meg Gencsi Zoltántól, a Magyar Kalap Ünnepének egyik szervezőjétől.

A kalaposok kalaposát, id. Mihalkó Gyulát mindenki ismerte a városban, évtizedeken keresztül gondosan készítette a viseletet. Az ünnepségen elhangzott, hogy mit ér a mester a kalap viselői nélkül.

Két évvel ezelőtt a Mihalkó-féle hortobágyi pásztorkalapot felvették a Magyar Értéktárba. Gyuszi bácsi 2016-os elvesztését követően fia, lánya és veje folytatja az elismert kalaposmesterséget. A hortobágyi pásztorkalapot ma már egyedül a Mihalkó család készíti az országban. Mihalkó Emese a rendezvényen elmondta: édesapja halála előtt azt mondta lányának: az első 10 év lesz nehéz. Ebből már egy év eltelt. A családfő, a Népművészet Mestere rendkívül kiváló művelője volt mesterségnek. A fejfedő kedvelőinek legnagyobb örömére családját beavatta a kalapkészítés rejtelmeibe, így még sokáig hordhatunk igazi Mihalkó-féle kalapot, ami megvéd a kánikulától, a naptól, hidegtől, és az esőtől is. A Kalapfesztiválon pásztorok és civilek is kalapot emeltek az utódok előtt tiszteletüket róva. Aki pedig hazavitt egy eredeti Mihalkó-féle kalapot, az 20 év múva is hasznát veheti – árulta el egy pásztor.

– Bánhegyi Zoltán –

