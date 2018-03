A mezőgazdaságtól a koncertekig – TÓMÉK

Az agrárium krémje mutatkozott be a Tisza-tó fővárosában első alkalommal megrendezett Tisza-tavi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron. A röviden csak TÓMÉK névre keresztelt kétnapos fesztivál középpontjában a hazai mezőgazdaság állt.

Az önkormányzati szakmai konferenciával indult a program, majd hivatalosan délután nyitották meg az expót. Négy megye – Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megye – összefogásával megvalósult fesztiválon két nap alatt közel 100 kiállító érkezett a környező településekről, az ország más részeiről, de még határon túlról is. A települések mellett agráregyetemek, főiskolák és mezőgazdasági szakközépiskolák is bemutatkoztak. A második nap délelőttjén szakmai workshopot is tartottak a városi sportcsarnokban.

A magyar könnyűzenei élet népszerű előadóinak koncertjei tették teljessé a rendezvényt. Színpadra lépett többek között a Punnany Massif, Kis Grófo, 30Y és a Kiscsillag is. Szombat este tűzijátékkal zárult a TÓMÉK.

– Bekecs Sándor –

