A mexikói vb és a csehországi Eb magyar muay thai hőseit köszöntötték

“Történelmet írtatok, s ezzel a szerepléssel felrajzoltátok magatokat a muay thai világtérképére” – fogalmazott Szabó László, a Magyar Muaythai Szövetség főtitkára, aki bejelentette azt is, hogy a sikerek hatására népes létszámú csapat fog részt venni a jövő pénteken kezdődő thaiföldi egyetemi világbajnokságon, majd a novemberi törökországi Világkupán is.

Szabó László megerősítette, hogy szeretnék megpályázni a 2020-as Európa-bajnokság megrendezését, amelynek a “Let the world know, who we are” – azaz “Mutassuk meg a világnak, kik vagyunk!” lesz a szlogenje. Az eseményre egyébként még Olaszország kandidál.

Bányász Adrián szövetségi kapitány értékelésében két versenyzőt emelt ki, a vb-ezüst- és Eb-aranyat nyert Spéth Norbertet, aki eredményei alapján a fiatalok példaképe lehet, másrészt Kurdy Istvánt, akinek a világbajnokságon olyan nehéz csatákban sikerült harmadik helyezést elérnie, hogy az szerinte még egy aranynál is értékesebb.

“Remélem, a jövőt tekintve az idei év csak egy ugródeszka volt” – jegyezte meg Bányász, akinek a munkáját ezentúl helyettesként Jászka Krisztián fogja segíteni.

Az ünnepség végén a szövetség vezetői emlékplaketteket nyújtottak át a vb-n és Eb-n szerepelt versenyzőknek és felkészítő edzőiknek.

A mexikói világbajnokságon az öt magyar muay thai harcos egy ezüst- és két bronzérmet nyert, a prágai Európa-bajnokságon pedig a tízfős versenyzői csapat három első, három második és két harmadik helyezést gyűjtött be.

– MTI –

