A Mercedesszel idén sem bírtak

Már a szezon eleji teszteken látszott, hogy a Mercedes és Lewis Hamilton hatalmas előnye kezd feledésbe merülni, ami jót tehet az egész mezőny számára. Hiszen az utóbbi években a többi csapatnak szinte csak akkor volt esélye a győzelemre, ha a két „Ezüst Nyíllal” történt valami, erőből csak néhány pályán lehetett a német csapatot megfogni.

Az első két futam végre reményt adott a szurkolóknak, mivel úgy nézett ki, hogy a Mercedes egyeduralma valóban megtört, ugyanis Ausztráliában és Bahreinben is a Ferrarival versenyző Sebastian Vettel állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, így magabiztosan vezette a pontversenyt. Kínában a legjobb taktika ért győzelmet, miután a hatodik helyről induló Daniel Ricciardo szelte át leghamarabb a célvonalat. Hamilton és Vettel nem állhattak a pódiumra, előbbi a rosszul megválasztott stratégia, utóbbi pedig a Max Verstappennel történt ütközés miatt.

Baku bekavar

Az azeri nagydíj 2018-ban sem okozott csalódást a szurkolóknak: már az első körben volt néhány ütközés, ám a későbbiekben látványos előzések színesítették a versenyt, illetve remek párharcok voltak kibontakozóban. A Red Bull két versenyzője, Ricciardo és Verstappen az egész futam alatt egymással volt elfoglalva, és érezni lehetett, össze fognak akadni, ami a 40. körben meg is történt. Az eset után pályára küldték a biztonsági autót, ami még ki sem ment, mikor Romain Grosjean a falnak ütközött. A verseny újraindításánál Vettel egy előzés közben kicsúszott, visszaesett, Valtteri Bottas egy törmelék miatt kapott defektet az első helyen állva, így Hamilton lett a nevető harmadik, és a futam győztese is.

Irány Európa!

A mondás szerint Európában mutatkozik csak meg igazán, hogy ki hol áll az erőviszonyokat tekintve. Jött is a pofon, ugyanis Lewis Hamilton hatalmas előnnyel szerezte meg újabb győzelmét. Így már nem is volt olyan biztató a Ferrari addigi teljesítménye, viszont borítékolhatónak tűnt, hogy a végső összecsapás a Ferrari és a Mercedes között zajlik majd.

Monacóban ismét Ricciardo lett a befutó, míg Kanadában egy újabb Vettel-győzelem szemtanúi lehettünk. A tíz év után visszatérő francia futamon ismét Hamilton győzött, a közelében pedig csak a csapattársa tudott maradni, a többiek labdába sem rúghattak. Az osztrák futam tartogatott némi izgalmat, tudniillik, mindkét Mercedes kiesett, Max Verstappen pedig győzni tudott a csapat hazai pályáján a két Ferrari előtt.

Silverstone-ban újfent megcsillant a remény, hogy a Ferrarinak van esélye a bajnoki címre, mivel a Mercedest erőből nyomták le egy olyan pályán, amely nem feküdt az olaszoknak. A legnagyobb fordulat Németországban következett be, az esőben Vettel az első helyről pördült ki, így ezzel újabb esélyt adtak Hamiltonnak, aki a nyári szünet előtt a Hungaroringen is nyert. Vettel Belgiumban még megvillant, ám onnantól kezdve esélyük sem volt Hamilton ellen, aki a következő négy futamot könnyedén húzta be.

Sebastian Vettel minden igyekezete ellenére nem tudta megelőzni a pontvadászatban legfőbb riválisát | Fotó: AFP

Megvan az ötödik

Amerikában Kimi Räikkönen aratott győzelmet, amire 2013 óta nem volt példa. Mexikóban Verstappen állt a dobogó legfelső fokára, míg Hamilton a negyedik helyével bebiztosította magának ötödik világbajnoki címét, amellyel beérte Juan Manuel Fangiót, aki még a Forma–1 hajnalán érte el ezt az eredményt.

Brazíliában ismét Hamilton nyert, egyben a csapat is megszerezte zsinórban az ötödik konstruktőri címet, így a turbó éra kezdete óta nem találtak legyőzőre. A mezőny hátsó részében azonban nem volt ennyire egyértelmű a bajnokság, a kisebb csapatok vérre menő küzdelmet folytattak a jobb helyezésekért. A Mercedes, a Ferrari és a Red Bull után a Renault bizonyult a negyedik erőnek, míg a sereghajtó a jobb napokat is megélt Williams volt a maga 7 pontjával.

Változó felállások

Az F1 történetében rég nem láthattunk arra példát, hogy egy csapat idény közben nevezzen újra, ám idén az is megtörtént, hiszen a csőd szélén álló Force Indiát a Williamsnél versenyző Lance Stroll apja vásárolta fel, majd nevezte be Racing Point Force India néven. Ugyan az istálló addigi konstruktőri pontjait elvették, de a szezon második felében így is sikerült majdnem utolérniük a Renault-motorral versenyző McLarent.

A pilótapiac is felbolydult ebben a kiírásban, hiszen jövőre több versenyző is új csapatnál folytatja a karrierjét. Daniel Ricciardo a Renaulthoz, Carlos Sainz a McLarenhez, Pierre Gasly a Red Bullhoz, Kimi Räikkönen a Sauberhez, Charles Leclerc a Ferrarihoz, míg Lance Stroll a Racing Pointhoz szerződött. A legérdekesebb igazolás azonban mindenképpen a lengyel Robert Kubica, aki 2010 után most először fog ismét a Forma–1-ben versenyezni.

Biztonságos vagy sem?

Az idei év egyik legnagyobb újítása a halónak nevezett biztonsági eszköz volt, amely nem aratott osztatlan sikert, viszont ennek ellenére is kötelező volt azokat felszerelni az autókra. A megítélése a szezon folyamán sem sokat változott, pedig valószínűleg az újonc sauberes Charles Leclerc belga baleseténél nagy szerepe volt abban, hogy a pilóta feje ne sérüljön meg Fernando Alonso autójának a kerekétől. Az utolsó futam után pedig ismét a támadások kereszttüzében állt az eszköz, mivel akadályozta Nico Hülkenberget abban, hogy a horrorisztikus balesete után kiszálljon a fejjel lefelé megállt autójából.

– Balogh Réka –

