A Mennyország touristra temetik Katát

Kata mindössze 25 évesen hunyt el, de édesanyja szerint lánya annyit élt, mint más 125 év alatt – számolt be a Bors online kiadása. Pörgős és életvidám természetének hála a lány ez alatt a rövid idő alatt is teljes életet élt.

Teljes erőbedobással és pörgéssel töltötte el élete minden percét”

– mondta a magazinnak a gyászoló édesanya.

Mint ismert, Kata és barátja a Tankcsapda koncertjéről tartott hazafelé az autópályán, és valamin összevesztek. Kata kipattant az autóból, szerelmét bezárta, és dühösen sétálni kezdett a sötét autópályán. Alig tett meg pár száz métert, amikor arra hajtott Martin, aki elgázolta, és magára hagyta a nőt.

Kata édesanyja azt is elmondta, hogy lányát maga a gitáros hívta meg a koncertre. A Bors információi szerint a lányt a baleset után egy autós találta meg, majd nem sokkal később teljesen véletlenül a Tankcsapda turnébusza is megállt, Sidlovics Gábor, a zenekar gitárosa ekkor szembesült azzal, hogy ki az áldozat. Az édesanya, Anikó azt is elmondta, a tragédia után kapcsolatba lépett a lány barátjával, hogy tisztázzon néhány kérdést, de sem rá, sem a 20 éves gázolóra nem haragszik.

Már kicsiként is verseket fordított horvát nyelvre, versenyszerűen lovagolt, imádta a szép és a gyors kocsikat és a családját. Milánóban modellkedett, de képtelen volt távol maradni tőlünk, ezért inkább maga mögött hagyta a karriert, csak hogy haza jöhessen hozzánk”

– emlékezett imádott lányára.

Katának különleges búcsúztatót szerveznek. Hagyományos temetői szertartás helyett rendhagyó keretek között szeretnék leróni tiszteletüket, ahol nem kötelező a gyászruha, és ahol nemcsak sírással, de nevetéssel is lehet emlékezni. Kedvenc zenéi csendülnek majd fel, így nem maradhat el a Tankcsapda sem. Kata szerette a csillogást, imádott középpontban lenni, ezért Anikó úgy gondolja, lánya is ezt akarná.

